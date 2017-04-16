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Джуниор Сакала: моя цель - пробиться в основной состав "Спартака"

Нападающий "Спартака" Джуниор Сакала заявил, что собирается пробиться в основной состав московского клуба.

"Моя цель - пробиться в основной состав "Спартака" и играть там. Я вижу ее и иду к этой цели. Мне 20 лет, Маркусу Рэшфорду - всего 19, а он уже второй сезон играет в основе "Манчестер Юнайтед". Его пример вдохновляет и доказывает, что можно даже молодым играть за большой клуб на высоком уровне. Надеюсь, через год-два и я буду выступать в РФПЛ за "Спартак", - цитирует Сакалу "Р-Спорт".
Теги: Спартак
Сегодня, 08:15
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