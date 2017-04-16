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Ролан Гусев: шансы ЦСКА на чемпионство? Все может быть

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев после матча армейцев с "Ростовом" (0:0) выразил мнение, что армейцы все еще сохраняют шансы на победу в премьер-лиги.

– Ничья с "Ростовом" не оставляет ЦСКА шансов на чемпионство?

– Почему же? Подождите. Все может быть. Я буду до последнего болеть за ЦСКА. В воскресенье нас ждет интересный матч "Спартак" – "Зенит". Если красно-белые выиграют, то, конечно, очень сложно будет их достать. А вот если спартаковцы очки потеряют, то борьба продолжится.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гусев ЦСКА
Сегодня, 12:47
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№2 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 13:25) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Игорь Казьмин
разобрать формулу оставшихся матчей.


Формула оставшихся матчей напрямую зависит от админресурса. "Всё может быть" - может быть только при условии честной борьбы, без всяких там "результативных ошибок" судей и т.д.


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Регистрация: 25.10.2008
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:03) #
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  •  (2)
online

Это даже не смешно , занять второе место это главная задача и выход в лигу Чемпионов.Господин Гусев наверное в школе не учился и не умеет считать и разобрать формулу оставшихся матчей.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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