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Фёдор Щербаченко: воздержался бы от эйфории вокруг Ильина

Экс-наставник "Мордовии" Фёдор Щербаченко считает, что 24-летний нападающий "Урала" Владимир Ильин действительно, как он сам считает, "в сборной России готов заменить любого игрока атаки".

"Конечно, для нападающего главное забивать, но игрок, который претендует на место в сборной, должен показывать хорошую игру и хорошую результативность длительное время. Всплеск эмоций после попадания в команду Премьер-лиги плюс удачные эпизоды, в которых он забивал, не дают оснований говорить, что он прямо так выделяется среди своих конкурентов за место в сборной. Это делать преждевременно, я бы воздержался от эйфории вокруг Ильина. Более того, посоветовал бы тем, к кому он прислушивается, сказать ему, чтобы он не давал подобных интервью. Мне понравилось, что он сказал, что у него есть цель попасть в сборную, но игроку всегда надо понимать, что не он должен оценивать возможность своего попадания в сборную, а специалисты и, в первую очередь, её главный тренер. Безусловно, на Ильина стоит обратить внимание, но в том, что он готов сегодня играть в сборной, я сомневаюсь, это небезапелляционно. Сколько таких игроков мы уже видели – калифов на час, как говорят, которые уходили в небытие? Тот же Воробьёв, который сейчас в "Оренбурге", вроде бы попадал в сборную, но потом уходил в первый дивизион… Нужна стабильность, надо ещё больше пахать на тренировках и в матчах", - цитирует Щербаченко "Евро-футбол".
Теги: Щербаченко Ильин
Сегодня, 13:05
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