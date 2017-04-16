Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Новости партнеров
Лента новостей:
13:26
Превью. 32 тур. ФНЛ
Превью. 32 тур. ФНЛ
Вчера 22:43
Данни: никаких сомнений и страха после теракта нет, жду предложения о контракте от "Зенита" (2)
Данни: никаких сомнений и страха после теракта нет, жду предложения о контракте от "Зенита" (2)
Вчера 22:43
Данни: никаких сомнений и страха после теракта нет, жду предложения о контракте от "Зенита" (1)
Данни: никаких сомнений и страха после теракта нет, жду предложения о контракте от "Зенита" (1)
Вчера 21:43
Никита Симонян: "Спартак" и "Зенит" понимают важность матча (4)
Никита Симонян: "Спартак" и "Зенит" понимают важность матча (4)
Вчера 21:33
"Манчестер Сити" разгромил "Саутгемптон"
"Манчестер Сити" разгромил "Саутгемптон"
Вчера 21:29
Прощай, Европа! "Рубин" дома уступил "Краснодару" (8)
Прощай, Европа! "Рубин" дома уступил "Краснодару" (8)
Вчера 21:26
"Байер" и "Бавария" не выявили победителя
"Байер" и "Бавария" не выявили победителя
Вчера 21:21
Натан Бартфельд: Левников должен был дать Витиньо желтую карточку за фол против Кудряшова (9)
Натан Бартфельд: Левников должен был дать Витиньо желтую карточку за фол против Кудряшова (9)
Фёдор Щербаченко: воздержался бы от эйфории вокруг Ильина
Экс-наставник "Мордовии" Фёдор Щербаченко считает, что 24-летний нападающий "Урала" Владимир Ильин действительно, как он сам считает, "в сборной России готов заменить любого игрока атаки".
"Конечно, для нападающего главное забивать, но игрок, который претендует на место в сборной, должен показывать хорошую игру и хорошую результативность длительное время. Всплеск эмоций после попадания в команду Премьер-лиги плюс удачные эпизоды, в которых он забивал, не дают оснований говорить, что он прямо так выделяется среди своих конкурентов за место в сборной. Это делать преждевременно, я бы воздержался от эйфории вокруг Ильина. Более того, посоветовал бы тем, к кому он прислушивается, сказать ему, чтобы он не давал подобных интервью. Мне понравилось, что он сказал, что у него есть цель попасть в сборную, но игроку всегда надо понимать, что не он должен оценивать возможность своего попадания в сборную, а специалисты и, в первую очередь, её главный тренер. Безусловно, на Ильина стоит обратить внимание, но в том, что он готов сегодня играть в сборной, я сомневаюсь, это небезапелляционно. Сколько таких игроков мы уже видели – калифов на час, как говорят, которые уходили в небытие? Тот же Воробьёв, который сейчас в "Оренбурге", вроде бы попадал в сборную, но потом уходил в первый дивизион… Нужна стабильность, надо ещё больше пахать на тренировках и в матчах", - цитирует Щербаченко "Евро-футбол".
"Конечно, для нападающего главное забивать, но игрок, который претендует на место в сборной, должен показывать хорошую игру и хорошую результативность длительное время. Всплеск эмоций после попадания в команду Премьер-лиги плюс удачные эпизоды, в которых он забивал, не дают оснований говорить, что он прямо так выделяется среди своих конкурентов за место в сборной. Это делать преждевременно, я бы воздержался от эйфории вокруг Ильина. Более того, посоветовал бы тем, к кому он прислушивается, сказать ему, чтобы он не давал подобных интервью. Мне понравилось, что он сказал, что у него есть цель попасть в сборную, но игроку всегда надо понимать, что не он должен оценивать возможность своего попадания в сборную, а специалисты и, в первую очередь, её главный тренер. Безусловно, на Ильина стоит обратить внимание, но в том, что он готов сегодня играть в сборной, я сомневаюсь, это небезапелляционно. Сколько таких игроков мы уже видели – калифов на час, как говорят, которые уходили в небытие? Тот же Воробьёв, который сейчас в "Оренбурге", вроде бы попадал в сборную, но потом уходил в первый дивизион… Нужна стабильность, надо ещё больше пахать на тренировках и в матчах", - цитирует Щербаченко "Евро-футбол".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.