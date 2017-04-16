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Сергей Прядкин: концовка чемпионата будет жаркой и непредсказуемой
Каждый из оставшихся матчей РФПЛ с учетом турнирного положения можно назвать решающим, заявил президент лиги Сергей Прядкин.
В воскресенье в рамках 23-го тура в Москве встретятся лидирующий в чемпионате столичный "Спартак" (51 очко) и идущий третьим санкт-петербургский "Зенит" (43).
Прядкин не согласился с тем, что любителей футбола ждет решающий матч чемпионата. "Не буду разделять матчи на верхнюю и нижнюю части таблицы, сейчас все встречи решающие. Кто-то решает задачу сохранить место в премьер-лиге, кто-то борется за еврокубковые места, кто-то - за чемпионство. Сейчас все игры важны
Безусловно, это один из важнейших матчей чемпионата, тем более что соперники всегда боролись бескомпромиссно. Считаю, концовка чемпионата будет очень жаркая и, поверьте, совсем непредсказуемая", - цитирует Прядкина ТАСС.
В воскресенье в рамках 23-го тура в Москве встретятся лидирующий в чемпионате столичный "Спартак" (51 очко) и идущий третьим санкт-петербургский "Зенит" (43).
Прядкин не согласился с тем, что любителей футбола ждет решающий матч чемпионата. "Не буду разделять матчи на верхнюю и нижнюю части таблицы, сейчас все встречи решающие. Кто-то решает задачу сохранить место в премьер-лиге, кто-то борется за еврокубковые места, кто-то - за чемпионство. Сейчас все игры важны
Безусловно, это один из важнейших матчей чемпионата, тем более что соперники всегда боролись бескомпромиссно. Считаю, концовка чемпионата будет очень жаркая и, поверьте, совсем непредсказуемая", - цитирует Прядкина ТАСС.
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