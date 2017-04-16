Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сергей Прядкин: концовка чемпионата будет жаркой и непредсказуемой

Каждый из оставшихся матчей РФПЛ с учетом турнирного положения можно назвать решающим, заявил президент лиги Сергей Прядкин.

В воскресенье в рамках 23-го тура в Москве встретятся лидирующий в чемпионате столичный "Спартак" (51 очко) и идущий третьим санкт-петербургский "Зенит" (43).

Прядкин не согласился с тем, что любителей футбола ждет решающий матч чемпионата. "Не буду разделять матчи на верхнюю и нижнюю части таблицы, сейчас все встречи решающие. Кто-то решает задачу сохранить место в премьер-лиге, кто-то борется за еврокубковые места, кто-то - за чемпионство. Сейчас все игры важны

Безусловно, это один из важнейших матчей чемпионата, тем более что соперники всегда боролись бескомпромиссно. Считаю, концовка чемпионата будет очень жаркая и, поверьте, совсем непредсказуемая", - цитирует Прядкина ТАСС.
Теги: Прядкин
Сегодня, 13:09
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.