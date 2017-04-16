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Евгений Кафельников: у "Спартака", в отличие от "Зенита", есть огромное желание выиграть

Олимпийский чемпион по теннису, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ "Спартак" - "Зенит".

"Пришло время победить "Зенит". У "Спартака", в отличие от "Зенита", есть огромное желание выиграть. Разумеется, и у петербуржцев оно есть, но не такое большое, как у команды Массимо Карреры. Злит, что "Зенит" постоянно жалуется на судейство. Насколько я знаю, спартаковское руководство никогда не проводило работу с судьями, как это делали многие другие клубы.

Что испытываю, когда Дзюба забивает "Спартаку"? Ничего. Что я могу испытывать? Пусть сегодня забьёт, тогда посмотрим. Правда, я не уверен, что у Артёма получится отличиться. А вот "Спартак" забьёт 100 процентов", - цитирует Кафельникова "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 16:00
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(3)
№4 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 16:50) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
У Зенита тоже есть огромное желание выиграть. Пусть обе команды играют а победит сильнейший.
Регистрация: 17.05.2015
№3 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 16:24) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
это да..сумеет ли старый румын мотивировать миллионеров?? blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№2 Написал: Спартак Спартаков 111 (Сегодня, 16:16) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: art83
Как ты достал пиз..еть

Он - лучший первый теннисист в истории нашей страны, поэтому может высказывать свое мнение на всю страну, а ты кто?
Регистрация: 17.03.2017
№1 Написал: art83 (Сегодня, 16:08) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Как ты достал пиз..еть
Регистрация: 17.09.2010
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