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Превью. 32 тур. ФНЛ
Превью. 32 тур. ФНЛ
Евгений Кафельников: у "Спартака", в отличие от "Зенита", есть огромное желание выиграть
Олимпийский чемпион по теннису, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ "Спартак" - "Зенит".
"Пришло время победить "Зенит". У "Спартака", в отличие от "Зенита", есть огромное желание выиграть. Разумеется, и у петербуржцев оно есть, но не такое большое, как у команды Массимо Карреры. Злит, что "Зенит" постоянно жалуется на судейство. Насколько я знаю, спартаковское руководство никогда не проводило работу с судьями, как это делали многие другие клубы.
Что испытываю, когда Дзюба забивает "Спартаку"? Ничего. Что я могу испытывать? Пусть сегодня забьёт, тогда посмотрим. Правда, я не уверен, что у Артёма получится отличиться. А вот "Спартак" забьёт 100 процентов", - цитирует Кафельникова "Чемпионат.сом".
"Пришло время победить "Зенит". У "Спартака", в отличие от "Зенита", есть огромное желание выиграть. Разумеется, и у петербуржцев оно есть, но не такое большое, как у команды Массимо Карреры. Злит, что "Зенит" постоянно жалуется на судейство. Насколько я знаю, спартаковское руководство никогда не проводило работу с судьями, как это делали многие другие клубы.
Что испытываю, когда Дзюба забивает "Спартаку"? Ничего. Что я могу испытывать? Пусть сегодня забьёт, тогда посмотрим. Правда, я не уверен, что у Артёма получится отличиться. А вот "Спартак" забьёт 100 процентов", - цитирует Кафельникова "Чемпионат.сом".
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