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Превью. 32 тур. ФНЛ
Превью. 32 тур. ФНЛ
Данни: мы должны на поле съесть игроков "Спартака" живьем
Полузащитник "Зенита" Мигел Данни поделился ожиданиями от матча со "Спартаком".
"Я не считаю "Спартак" фаворитом нашей встречи, несмотря на то что эта команда сейчас занимает первое место. Мы продолжаем бороться за победу. Сделаем всё, чтобы победить "Спартак".
Полузащитник красно-белых Роман Зобнин сравнил предстоящий матч с войной? Да, для нас это тоже война. "Спартак" – принципиальный соперник, а сама игра очень важна с точки зрения борьбы за золото. Повторюсь, постараемся любыми способами завоевать три очка.
Мы должны быть сильными, выкладываться по максимуму и победить. Мы должны быть на поле матадорами, съесть на поле живьём игроков "Спартака", - цитирует Данни "Чемпионат.сом".
"Я не считаю "Спартак" фаворитом нашей встречи, несмотря на то что эта команда сейчас занимает первое место. Мы продолжаем бороться за победу. Сделаем всё, чтобы победить "Спартак".
Полузащитник красно-белых Роман Зобнин сравнил предстоящий матч с войной? Да, для нас это тоже война. "Спартак" – принципиальный соперник, а сама игра очень важна с точки зрения борьбы за золото. Повторюсь, постараемся любыми способами завоевать три очка.
Мы должны быть сильными, выкладываться по максимуму и победить. Мы должны быть на поле матадорами, съесть на поле живьём игроков "Спартака", - цитирует Данни "Чемпионат.сом".
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