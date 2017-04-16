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Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
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Данни: мы должны на поле съесть игроков "Спартака" живьем

Полузащитник "Зенита" Мигел Данни поделился ожиданиями от матча со "Спартаком".

"Я не считаю "Спартак" фаворитом нашей встречи, несмотря на то что эта команда сейчас занимает первое место. Мы продолжаем бороться за победу. Сделаем всё, чтобы победить "Спартак".

Полузащитник красно-белых Роман Зобнин сравнил предстоящий матч с войной? Да, для нас это тоже война. "Спартак" – принципиальный соперник, а сама игра очень важна с точки зрения борьбы за золото. Повторюсь, постараемся любыми способами завоевать три очка.

Мы должны быть сильными, выкладываться по максимуму и победить. Мы должны быть на поле матадорами, съесть на поле живьём игроков "Спартака", - цитирует Данни "Чемпионат.сом".
Теги: Данни Зенит Спартак
Сегодня, 16:06
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21
(4)
№21 Написал: Rasmus (Сегодня, 17:00) #
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online

Никто не сомневается в человеческих и футбольных качествах Данни, но так выражаться это перебор.
Регистрация: 21.03.2017
№20 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Игрок синита со стилизованной буквой Д под Динамо на руке грозится съесть Спартак. Клоун, плять.

Профессионал разговаривает после рати, а не едучи на рать. В сините нет профи. Ни одного.

Конечно в Сибири одни профессионалы. Б...лядь, заткнись, животное. Играйте у себя в кубке Сибири и не пытайтесь рассуждать о футболе России. Как говорил Рейнгольд, футбол в Сибири надо прекратить.
Регистрация: 29.11.2014
№19 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 16:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кощунственно это, представителю Питера говорить о людоедстве
Ничего святого confused
Регистрация: 4.06.2015
№18 Написал: ROCKER Санкт-Петербург (Сегодня, 16:50) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Игрок синита со стилизованной буквой Д под Динамо на руке грозится съесть Спартак. Клоун, плять.

- написал болельщик Сибири...
weary


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Регистрация: 15.09.2012
№17 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:49) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Игрок синита со стилизованной буквой Д под Динамо на руке грозится съесть Спартак. Клоун, плять.

Профессионал разговаривает после рати, а не едучи на рать. В сините нет профи. Ни одного.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№16 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
[quote=FCSM78]так так так ... я не пойму кто это в гриме...))) аааа Инокентий Смактуновский... Кеша....))))) Вешайтесь ублюдки !!!!![/qu
Это ты, животное, повесишься первым. Подождем результата. Я вот еще, что подумал, посмотрев на твой ник. Мне сначала показалось, что ты дрочишь. Такая интенсивность движений, какое выражение удовольствия на лице. Продолжайте, полковник.
Регистрация: 29.11.2014
№15 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
не сегодня Мигель, максимум ничья
Регистрация: 2.02.2012
№14 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 16:36) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
так так так ... я не пойму кто это в гриме...))) аааа Инокентий Смактуновский... Кеша....))))) Вешайтесь ублюдки !!!!!
Регистрация: 23.01.2012
№13 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 16:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Цитата: bomjik

Проявите уважение к ПРОФЕССИОНАЛУ, он ничего плохого не сказал, ваши тоже будут "землю грызть"!

Согласен с тобой тут

Это радует!
Пусть будет красивый матч!
Регистрация: 12.08.2012
№12 Написал: Распутин (Сегодня, 16:29) #
  • +6
  •  (10)

Цитата: Rasmus
Просто людоед, кресты в 4-раз не порви.

нах так то..? ты знаешь сколько он российских маленьких детишек с того света вытащил... ? поинтересуйся...
Регистрация: 2.04.2017
№11 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:27) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Зените есть полено,теперь ещё и каннибал появился!
Регистрация: 2.04.2012
№10 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:25) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bomjik

Проявите уважение к ПРОФЕССИОНАЛУ, он ничего плохого не сказал, ваши тоже будут "землю грызть"!

Согласен с тобой тут
Регистрация: 22.09.2007
№9 Написал: Канада (Сегодня, 16:23) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Данни - отличный игрок ,единственный, к кому в лазурной группе, есть уважение..


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Путь невских:" Лучано - Луческу-"Луч - Энергия" "!
Регистрация: 6.12.2016
№8 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 16:22) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
он что-то знает о мясе?? laughing


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№7 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 16:18) #
  • -1
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Псевдомосковское быдло "высказываться" полезло...
Проявите уважение к ПРОФЕССИОНАЛУ, он ничего плохого не сказал, ваши тоже будут "землю грызть"!
Регистрация: 12.08.2012
№6 Написал: ачуда (Сегодня, 16:15) #
  • -5
  •  (15)

Зачем любыми способами бомж ? или вам к подлянкам не привыкать, паскудники. Удачи и победы Спартаку.
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 16:15) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Подавишся
Регистрация: 30.07.2014
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:14) #
  • +1
  •  (15)

Подавишься! smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№3 Написал: Rasmus (Сегодня, 16:14) #
  • -4
  •  (16)
online

Просто людоед, кресты в 4-раз не порви.
Регистрация: 21.03.2017
№2 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 16:14) #
  • +1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не подавись...
Регистрация: 16.07.2011
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:09) #
  • -4
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
Красава!
Регистрация: 23.08.2016
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