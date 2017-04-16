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Валерий Газзаев: cудья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать футболистам создать спектакль (4)
Валерий Газзаев: cудья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать футболистам создать спектакль (4)
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Превью. 32 тур. ФНЛ
Валерий Газзаев: cудья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать футболистам создать спектакль
Известный российский тренер Валерий Газзаев считает, что арбитр Александр Егоров, который будет работать на матче 23-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом", должен быть незаметным на поле.
"Очень важный вопрос - судейство должно быть на самом высоком уровне. К сожалению, в последних матчах чемпионата мы больше говорим о судействе, о какой-то предвзятости арбитров, мы обсуждаем только судейство, но не тактические схемы команд, не красивые комбинации и сам футбол. А это топовый матч, где судья не должен допустить ни одной ошибки, он должен так отработать на футбольном поле, чтобы дать игрокам показать все свое футбольное мастерство, ведь искусство любого судьи - быть незаметным и дать футболистам создать футбольный спектакль. Что касается прогнозов, я думаю, что "Зенит" обыграет "Спартак". Учитывая, как складывается концовка чемпионата, можно сказать, что это центральный матч всего сезона, потому что одной команде победа даст возможность практически обеспечить отрыв, который будет сложно отыграть в борьбе за чемпионство, а "Зениту", чтобы вклиниться в эту борьбу, нужна только победа. Этот матч будет очень интересным, такие игры отличаются особым волевым настроем, напряжением, огромным вниманием болельщиков и специалистов. Такие топовые матчи проводятся на пределе функциональных возможностей, тактического ведения игры и индивидуального мастерства, игроки должны проявить себя с самой лучшей стороны", - цитирует Газзаева ТАСС.
"Очень важный вопрос - судейство должно быть на самом высоком уровне. К сожалению, в последних матчах чемпионата мы больше говорим о судействе, о какой-то предвзятости арбитров, мы обсуждаем только судейство, но не тактические схемы команд, не красивые комбинации и сам футбол. А это топовый матч, где судья не должен допустить ни одной ошибки, он должен так отработать на футбольном поле, чтобы дать игрокам показать все свое футбольное мастерство, ведь искусство любого судьи - быть незаметным и дать футболистам создать футбольный спектакль. Что касается прогнозов, я думаю, что "Зенит" обыграет "Спартак". Учитывая, как складывается концовка чемпионата, можно сказать, что это центральный матч всего сезона, потому что одной команде победа даст возможность практически обеспечить отрыв, который будет сложно отыграть в борьбе за чемпионство, а "Зениту", чтобы вклиниться в эту борьбу, нужна только победа. Этот матч будет очень интересным, такие игры отличаются особым волевым настроем, напряжением, огромным вниманием болельщиков и специалистов. Такие топовые матчи проводятся на пределе функциональных возможностей, тактического ведения игры и индивидуального мастерства, игроки должны проявить себя с самой лучшей стороны", - цитирует Газзаева ТАСС.
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