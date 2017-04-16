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Леонид Федун: Христос воскресе! С "Зенитом" будет тяжёлая игра

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун поделился ожиданиями от предстоящего на стадионе "Открытие Арена" матча 23-го тура российской Премьер-Лиги с "Зенитом".

"Христос воскресе! Тяжёлая игра будет — без двух нападающих", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
Теги: Федун Спартак Зенит
Сегодня, 19:27
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№2 Написал: боря888 (Сегодня, 19:54) #
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online

Цитата: utekay
он чо...православный?

Чо ?
Христос русский по постановлению кгб ? )))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))
Регистрация: 21.12.2016
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
он чо...православный? confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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