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18:37
Валерий Газзаев: cудья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать футболистам создать спектакль (4)
Валерий Газзаев: cудья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать футболистам создать спектакль (4)
17:08
Владислав Радимов: свои трибуны могут психологически задавить "Спартак" в матче с "Зенитом" (8)
Владислав Радимов: свои трибуны могут психологически задавить "Спартак" в матче с "Зенитом" (8)
13:26
Превью. 32 тур. ФНЛ
Превью. 32 тур. ФНЛ
Леонид Федун: Христос воскресе! С "Зенитом" будет тяжёлая игра
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун поделился ожиданиями от предстоящего на стадионе "Открытие Арена" матча 23-го тура российской Премьер-Лиги с "Зенитом".
"Христос воскресе! Тяжёлая игра будет — без двух нападающих", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
"Христос воскресе! Тяжёлая игра будет — без двух нападающих", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
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