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Данни: на деньги, потраченные на "Крестовский", можно перестроить всю Мадейру

Полузащитник "Зенита" Мигел Данни поделился впечатлениями от арены "Крестовский".

"Действительно, мы посетили "Крестовский". Не хотелось бы сейчас говорить что-то плохое о нём, вспоминать те деньги, которые были потрачены на этот стадион. На мой взгляд, "Крестовский" в целом находится в нормальном состоянии. Но, конечно, надеюсь, что к матчу с "Уралом" 22 апреля он будет готов уже полностью. Мечтаю начать выступления на новой арене с победы. Надеюсь, поле нам всё-таки поможет. Когда я побывал на стадионе, то увидел, что газон не в лучшем состоянии. К счастью, время до матча с "Уралом" ещё есть.

На строительство "Крестовского" потратили за 10 лет приблизительно миллиард долларов? На эти деньги можно было бы построить заново всю мою родную Мадейру (Улыбается). Впрочем, это проблема тех, кто потратил такие деньги на "Крестовский", - цитирует Данни "Чемпионат.сом".
Теги: Данни
Сегодня, 21:40
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№1 Написал: кандид (Сегодня, 22:37) #
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Все довольны. Буквально ВСЕ.
Регистрация: 29.09.2016
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