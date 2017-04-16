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Петр Авен: гол Дзюбы? Забил и забил. Хороший гол
Председатель совета директоров банковской группы "Альфа-Банк", известный болельщик "Спартака" Пётр Авен прокомментировал победу красно-белых над "Зенитом" (2:1) в 23-м туре РФПЛ.
"Достойный результат по игре. После долгих разочарований сейчас испытываю настоящее удовольствие. Сердце сейчас скачет. Гол Дзюбы? Забил и забил. Хороший гол. Сектант ли я? Только в хорошем смысле слова!
"Спартак" — чемпион? Надеюсь, но не говори гоп", — цитирует Авена "Чемпионат.сом".
"Достойный результат по игре. После долгих разочарований сейчас испытываю настоящее удовольствие. Сердце сейчас скачет. Гол Дзюбы? Забил и забил. Хороший гол. Сектант ли я? Только в хорошем смысле слова!
"Спартак" — чемпион? Надеюсь, но не говори гоп", — цитирует Авена "Чемпионат.сом".
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