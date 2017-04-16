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Петр Авен: гол Дзюбы? Забил и забил. Хороший гол

Председатель совета директоров банковской группы "Альфа-Банк", известный болельщик "Спартака" Пётр Авен прокомментировал победу красно-белых над "Зенитом" (2:1) в 23-м туре РФПЛ.

"Достойный результат по игре. После долгих разочарований сейчас испытываю настоящее удовольствие. Сердце сейчас скачет. Гол Дзюбы? Забил и забил. Хороший гол. Сектант ли я? Только в хорошем смысле слова!

"Спартак" — чемпион? Надеюсь, но не говори гоп", — цитирует Авена "Чемпионат.сом".
Теги: Дзюба Спартак Зенит
Сегодня, 22:41
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(1)
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
если отбросить все приамбулы. а гол дзюбы хорош. для таких габаритов так сыграть на таком пяточке это мастерство все же


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 22:48) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
красавец,хорошо сказал,словно пилой по дереву прошелся sweat_smile
Регистрация: 6.04.2016
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