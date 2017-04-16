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Мирча Луческу: речь о чемпионстве уже не идёт, "Спартак" заслужил первое место

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что "Спартак" заслужил чемпионство.

Сегодня красно-белые со счетом 2:1 обыграли "Зенит".

"Думаю, что речь о чемпионстве уже не идёт. "Спартак" однозначно заслужил первое место. Но мы не можем оставлять "Зенит" без Лиги чемпионов. Будем биться до последнего тура", - сказал Луческу в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Зенит Луческу Спартак
Сегодня, 22:44
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(1)
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Как ты бьешся мы увидели. И что там делать в ЛЧ с такой игрой и таким тренером
Регистрация: 17.05.2015
№1 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 22:45) #
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online

Тебе и третье много.
Регистрация: 24.11.2016
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