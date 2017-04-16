Мирча Луческу: речь о чемпионстве уже не идёт, "Спартак" заслужил первое место

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что "Спартак" заслужил чемпионство.



Сегодня красно-белые со счетом 2:1 обыграли "Зенит".



"Думаю, что речь о чемпионстве уже не идёт. "Спартак" однозначно заслужил первое место. Но мы не можем оставлять "Зенит" без Лиги чемпионов. Будем биться до последнего тура", - сказал Луческу в эфире телеканала "Наш футбол".