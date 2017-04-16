Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
"Спартак" чемпион?
Новости партнеров
Лента новостей:
22:01
+10 от спартаковской десятки (5)
+10 от спартаковской десятки (5)
18:37
Валерий Газзаев: cудья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать футболистам создать спектакль (4)
Валерий Газзаев: cудья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать футболистам создать спектакль (4)
17:08
Владислав Радимов: свои трибуны могут психологически задавить "Спартак" в матче с "Зенитом" (8)
Владислав Радимов: свои трибуны могут психологически задавить "Спартак" в матче с "Зенитом" (8)
Мирча Луческу: речь о чемпионстве уже не идёт, "Спартак" заслужил первое место
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что "Спартак" заслужил чемпионство.
Сегодня красно-белые со счетом 2:1 обыграли "Зенит".
"Думаю, что речь о чемпионстве уже не идёт. "Спартак" однозначно заслужил первое место. Но мы не можем оставлять "Зенит" без Лиги чемпионов. Будем биться до последнего тура", - сказал Луческу в эфире телеканала "Наш футбол".
Сегодня красно-белые со счетом 2:1 обыграли "Зенит".
"Думаю, что речь о чемпионстве уже не идёт. "Спартак" однозначно заслужил первое место. Но мы не можем оставлять "Зенит" без Лиги чемпионов. Будем биться до последнего тура", - сказал Луческу в эфире телеканала "Наш футбол".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.