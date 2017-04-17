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Егор Титов: "Спартак" сильнее всех. Наконец-то мы заткнем всем рты!

Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов прокомментировал победу красно-белых над "Зенитом" (2:1) в 23-м туре РФПЛ.

"Спартак" заслужил победу. Не было сомнений, что будет иначе. Сегодняшний "Зенит" уступает "Спартаку". Все ребята молодцы, даже выделять никого не буду. Промес? Я знаю, что может делать Квинси. Да, он сегодня забил и пас отдал, но голландец может действовать ещё лучше. Сегодня он сыграл на процентов 70.

До чемпионства осталось немного. Достаточно в матчах с "Ростовом" и ЦСКА не проиграть. Нынешние соперники в чемпионате позволяют команде Массимо Карреры стать чемпионом. "Спартак" сильнее всех. Наконец-то мы заткнем всем рты!", - цитирует Титова "Чемпионат.сом".
Теги: Титов Спартак
Сегодня, 00:04
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9
(5)
№9 Написал: vlees... (Сегодня, 00:44) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вот и багаж подъехал)))Егорка лучше бы молчал,а то стыдно за тебяя))
Регистрация: 15.04.2017
№8 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 00:38) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
очевидно, что СпаМ уже никому не догнать, только в ЛЧ не опозорьте страну!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№7 Написал: Роман Сафин (Сегодня, 00:35) #
  • +2
  •  (4)

Егорка, надо было рты затыкать, когда с Аленем тренерствовал, а сейчас не расслабляй команду своими бесценными перлами!!!!
Регистрация: 19.02.2017
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 00:25) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
angry Да куда все так торопятся. то.
10 очей от матерых коней не так уж и много.
Плюс личная встреча и выезды в Ростов и Амкар.
Неуступчивый терек и Урал.
Куча матчей где можно оступится.
Зачем раньше времени то радоваться? angry
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:21) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Егорка, тихо. Тихо.. полегче на поворотах !

Ещё много матчей! Дай насладится игрой Спартака!)
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 00:14) #
  • +2
  •  (4)

не знаю кто это - мы, и кого он имеет в виду,цели у Карреры и его Спартака,затыкать рот нет,там ребята просто работают.


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Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№3 Написал: Канада (Сегодня, 00:12) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Видеть ипло шлюбы после окончания матча - бесценно! Надеюсь на такую же реакцию грёбанного червя - ЭТОТ ПРАЗДНИК НЕ ЗАКОНЧИТСЯ НИКОГДА!


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Путь невских:" Лучано - Луческу-"Луч - Энергия" "!
Регистрация: 6.12.2016
№2 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 00:09) #
  • -4
  •  (4)

#печинен!!!!!!!!!!


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#поравалить1917
Регистрация: 8.12.2016
№1 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 00:08) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Лучше в парикмахерскую сходи ..для начала , Егор
Регистрация: 25.01.2016
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