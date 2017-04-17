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Сергей Лавров: я не могу судить Дзюбу за слова о секте, Бог ему судья

Министр иностранных дел РФ, болельщик "Спартака" Сергей Лавров прокомментировал высказывание форварда "Зенита" Артема Дзюбы о "сектанских болельщиках "Спартака".

"Я же говорил, что будет победа. Но валидольчику добавили. Дзюба? Это хороший игрок. Он забил в ту десятиминутку, в которую мы просели.

Я не могу его судить (за его слова перед матчем), Бог ему судья". - цитирует Лаврова "Р-Спорт".
Теги: Дзюба Спартак Зенит
Сегодня, 00:05
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(4)
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Очень Уважаемый человек во всем Мире! И очень приятно что он болельщик Спартака!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:12) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
классный болельщик и отличный министр!
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 00:10) #
  • +1
  •  (3)

Совершенно верно!


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Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
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