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Вячеслав Колосков: спокойно отношусь к проверкам на допинг

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, как относится к тому, что Британское антидопинговое агентство (UKAD) со второго квартала 2017 года будет проводить внесоревновательное допинг-тестирование игроков клубов Российской премьер-лиги.

"Отношусь к этому спокойно. Наша допинговая лаборатория потеряла аккредитацию, поэтому все пробы направляются в британскую лабораторию. Ничего страшного в этом нет. Другое дело — кто за это будет платить? Если это обяжут делать наши клубы, то это колоссальные расходы, которые никак не отражены в бюджете. Мы рискуем получить очередных банкротов.

РФС нужно контактировать с ВАДА, чтобы понять, кто и за что будет платить. Что касается UKAD, то антидопинговое агентство не имеет права проверять наших спортсменов на допинг. Все решает ВАДА.

Попытка отнять у нашей страны чемпионат мира? Одно к другому не имеет никакого отношения. Убежден, что ничего у наших клубов не найдут. Вспомните случай с «Ростовом», когда всю команду попросили сдать анализы", - цитирует Колоскова "Чемпионат.сом".
Теги: Колосков
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