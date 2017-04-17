Вячеслав Колосков: спокойно отношусь к проверкам на допинг

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
"Спартак" чемпион?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:41
Бранислав Иванович: у Луческу есть своя идея. Надо работать, чтобы к ней адаптироваться (видео) (6)
Бранислав Иванович: у Луческу есть своя идея. Надо работать, чтобы к ней адаптироваться (видео) (6)
Вчера 23:06
Массимо Каррера: если вы думаете, что мы уже выиграли чемпионат, то это большая ошибка (2)
Массимо Каррера: если вы думаете, что мы уже выиграли чемпионат, то это большая ошибка (2)
Вчера 22:41
Петр Авен: гол Дзюбы? Забил и забил. Хороший гол (4)
Петр Авен: гол Дзюбы? Забил и забил. Хороший гол (4)
Вчера 22:28
Мирча Луческу: не думаю, что мы заслужили больше ничьей (19)
Мирча Луческу: не думаю, что мы заслужили больше ничьей (19)
Вчера 22:24
Артём Дзюба: чего тут говорить? Гонка закончена (35)
Артём Дзюба: чего тут говорить? Гонка закончена (35)
Вчера 22:12
"Спартак" обыграл "Зенит" впервые с 2013 года (7)
"Спартак" обыграл "Зенит" впервые с 2013 года (7)
Вчера 22:02
Валерий Карпин: думаю, "Спартак" уже чемпион (9)
Валерий Карпин: думаю, "Спартак" уже чемпион (9)
Вчера 22:01
+10 от спартаковской десятки (8)
+10 от спартаковской десятки (8)
Вчера 21:58
Геннадий Орлов: "Спартак" сегодня показал чемпионскую игру (22)
Геннадий Орлов: "Спартак" сегодня показал чемпионскую игру (22)
Вчера 21:42
Болельщики "Спартака" сожгли флаг "Зенита" (видео) (16)
Болельщики "Спартака" сожгли флаг "Зенита" (видео) (16)
Вчера 21:03
Лионель Месси не планирует извиняться и не поедет на рассмотрение апелляции дисквалификации
Лионель Месси не планирует извиняться и не поедет на рассмотрение апелляции дисквалификации
Вчера 19:56
"Манчестер Юнайтед" взял верх над "Челси" (3)
"Манчестер Юнайтед" взял верх над "Челси" (3)
Вчера 19:28
3 мяча, 3 очка и 4 позиции: "Локомотив" отправляется вверх (1)
3 мяча, 3 очка и 4 позиции: "Локомотив" отправляется вверх (1)
Вчера 19:26
"Локомотив" разгромил тульский "Арсенал" (14)
"Локомотив" разгромил тульский "Арсенал" (14)
Вчера 19:09
"Валенсия" и "Севилья" голов не забили
"Валенсия" и "Севилья" голов не забили
Вчера 18:57
Артем Дзюба сыграет против "Спартака" с первых минут (27)
Артем Дзюба сыграет против "Спартака" с первых минут (27)
Вчера 18:55
Зе Луиш и Луис Адриано пропустят матч с "Зенитом" (38)
Зе Луиш и Луис Адриано пропустят матч с "Зенитом" (38)
Вчера 18:37
Валерий Газзаев: cудья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать футболистам создать спектакль (4)
Валерий Газзаев: cудья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать футболистам создать спектакль (4)
Вчера 18:27
Александр Тарханов: "Томь" защищалась всей командой (1)
Александр Тарханов: "Томь" защищалась всей командой (1)
Вячеслав Колосков: спокойно отношусь к проверкам на допинг
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, как относится к тому, что Британское антидопинговое агентство (UKAD) со второго квартала 2017 года будет проводить внесоревновательное допинг-тестирование игроков клубов Российской премьер-лиги.
"Отношусь к этому спокойно. Наша допинговая лаборатория потеряла аккредитацию, поэтому все пробы направляются в британскую лабораторию. Ничего страшного в этом нет. Другое дело — кто за это будет платить? Если это обяжут делать наши клубы, то это колоссальные расходы, которые никак не отражены в бюджете. Мы рискуем получить очередных банкротов.
РФС нужно контактировать с ВАДА, чтобы понять, кто и за что будет платить. Что касается UKAD, то антидопинговое агентство не имеет права проверять наших спортсменов на допинг. Все решает ВАДА.
Попытка отнять у нашей страны чемпионат мира? Одно к другому не имеет никакого отношения. Убежден, что ничего у наших клубов не найдут. Вспомните случай с «Ростовом», когда всю команду попросили сдать анализы", - цитирует Колоскова "Чемпионат.сом".
"Отношусь к этому спокойно. Наша допинговая лаборатория потеряла аккредитацию, поэтому все пробы направляются в британскую лабораторию. Ничего страшного в этом нет. Другое дело — кто за это будет платить? Если это обяжут делать наши клубы, то это колоссальные расходы, которые никак не отражены в бюджете. Мы рискуем получить очередных банкротов.
РФС нужно контактировать с ВАДА, чтобы понять, кто и за что будет платить. Что касается UKAD, то антидопинговое агентство не имеет права проверять наших спортсменов на допинг. Все решает ВАДА.
Попытка отнять у нашей страны чемпионат мира? Одно к другому не имеет никакого отношения. Убежден, что ничего у наших клубов не найдут. Вспомните случай с «Ростовом», когда всю команду попросили сдать анализы", - цитирует Колоскова "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.