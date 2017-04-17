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Мирча Луческу: возможно, мне не удалось создать конкурентоспособную команду

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу поделился впечатлениями от игры со "Спартаком" (1:2) в 23-м туре чемпионата России.

"По тому, как "Спартак" подходил к играм и набирал очки в каждом матче, могу сказать, что он заслужил первое место. "Спартак" на протяжении последних лет не испытывает больших проблем с составом. Но не все наши игроки полностью адаптированы к игре — это касается в том числе Ивановича. Мы потеряли Халка и Витселя. Осталась без изменения только линия атаки — остальные позиции претерпевали изменения.

Но вся ответственность за всё, что происходит с командой, лежит на мне. Возможно, мне пока не удалось создать конкурентоспособную команду. Но это сложно сделать, когда теряются игроки", - цитирует Луческу "Чемпионат.сом".
Теги: Луческу Зенит Спартак
Сегодня, 00:14
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8
(4)
№8 Написал: art83 (Сегодня, 00:35) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Чего-то не хватает пока.Вроде по-составу мы сильнее всех какой год уже.А вот результаты пока оставляют желать лучшего.Очень верил в Луческу но видимо зря.Нужно менять пол команды.
Регистрация: 17.09.2010
№7 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 00:34) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
слово возможно здесь не уместно, не удалось 100%(
Регистрация: 10.07.2009
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 00:30) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Чемодан вокзал...? Не-не, даже не думай. Ты нам нравишься


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 00:29) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Эрнани в атаку, Джорджевича в ворота...пробуй Мирча, не сдавайся))


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И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№4 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 00:25) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Да ладно???? Дошло???? Давай сам, ага?


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№3 Написал: Ksandos 2 (Сегодня, 00:20) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Пожалуйста, имейте достоинство - уйдите сами.
Регистрация: 19.03.2017
№2 Написал: Хидя (Сегодня, 00:19) #
  • +4
  •  (8)
online

Мирча, верим!!!
Регистрация: 13.03.2017
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:19) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вам все удалось! Спасибо Вам огромное за гей команду зенит!
Регистрация: 22.05.2015
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