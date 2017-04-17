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Шандор Варга: самому Промесу не слишком выгодно уходить из "Спартака"

Агент ФИФА Шандор Варга считает, что нападающий "Спартака" Квинси Промес ещё не готов для топовых европейских чемпионатов.

"Для больших чемпионатов Промес еще не созрел. Я не слышал разговоров об интересе европейских грандов к нему. За чемпионатом России и местными футболистами следят не так пристально. Я смотрел вчерашний матч "Спартак" ? "Зенит", Квинси действительно сыграл ключевую роль в победе. Но не думаю, что после такой игры большие клубы начнут делать предложения. Если Квинси Промес на групповом этапе Лиги чемпионов забьет три мяча и отдаст две голевые передачи в матче с "Барселоной" или "Реалом", то его тут же увезут из России. Если он ярко сыграет в Европе, то тогда можно будет разговаривать о его трансфере. Гол и голевая против "Зенита" ? это еще не заявка на переход в большие клубы и чемпионаты. Да и самому Промесу не слишком выгодно уходить из "Спартака", если тот будет играть хорошо", ? цитирует агента "Спорт День за Днем".
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 16:09
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№3 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 16:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бородач
Промес явно на куй никому не нужен в Европе,вчера у него столько моментов было,можно было счет довести до неприличной степени,но у него не хватало мастерства - он то тормозил,то путался в мяче,то Ивановичу-тихоходу уже выжатому АПЛ проигрывал в беге , все правильно сказано Промесу ещё работать и работать...

Поверь, нужен да ещё как. Взять ту же Англию : Арсенал, Эвертон, Ливерпуль. Что там думаешь игроки на голову сильнее Промеса? У Антохи всё есть: голова, техника, удар и рывок. Да он вчера, проделал такую работу и в переди, и в защите. Да плюс - на раздаче : непросто так , как вчера пробегать, хотя бы один тайм, а здесь в обеих солировал...
Регистрация: 10.01.2014
№2 Написал: Кристоф (Сегодня, 16:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бородач
Промес явно на куй никому не нужен в Европе

Слышал что Реал и Барселона интересуются Панченко и Погребняком.
Регистрация: 16.08.2008
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 16:19) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Промес явно на куй никому не нужен в Европе,вчера у него столько моментов было,можно было счет довести до неприличной степени,но у него не хватало мастерства - он то тормозил,то путался в мяче,то Ивановичу-тихоходу уже выжатому АПЛ проигрывал в беге , все правильно сказано Промесу ещё работать и работать...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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