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Шандор Варга: самому Промесу не слишком выгодно уходить из "Спартака"
Агент ФИФА Шандор Варга считает, что нападающий "Спартака" Квинси Промес ещё не готов для топовых европейских чемпионатов.
"Для больших чемпионатов Промес еще не созрел. Я не слышал разговоров об интересе европейских грандов к нему. За чемпионатом России и местными футболистами следят не так пристально. Я смотрел вчерашний матч "Спартак" ? "Зенит", Квинси действительно сыграл ключевую роль в победе. Но не думаю, что после такой игры большие клубы начнут делать предложения. Если Квинси Промес на групповом этапе Лиги чемпионов забьет три мяча и отдаст две голевые передачи в матче с "Барселоной" или "Реалом", то его тут же увезут из России. Если он ярко сыграет в Европе, то тогда можно будет разговаривать о его трансфере. Гол и голевая против "Зенита" ? это еще не заявка на переход в большие клубы и чемпионаты. Да и самому Промесу не слишком выгодно уходить из "Спартака", если тот будет играть хорошо", ? цитирует агента "Спорт День за Днем".
"Для больших чемпионатов Промес еще не созрел. Я не слышал разговоров об интересе европейских грандов к нему. За чемпионатом России и местными футболистами следят не так пристально. Я смотрел вчерашний матч "Спартак" ? "Зенит", Квинси действительно сыграл ключевую роль в победе. Но не думаю, что после такой игры большие клубы начнут делать предложения. Если Квинси Промес на групповом этапе Лиги чемпионов забьет три мяча и отдаст две голевые передачи в матче с "Барселоной" или "Реалом", то его тут же увезут из России. Если он ярко сыграет в Европе, то тогда можно будет разговаривать о его трансфере. Гол и голевая против "Зенита" ? это еще не заявка на переход в большие клубы и чемпионаты. Да и самому Промесу не слишком выгодно уходить из "Спартака", если тот будет играть хорошо", ? цитирует агента "Спорт День за Днем".
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