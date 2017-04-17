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Виталий Шашков: "Крылья Советов" останутся в РФПЛ, если не будет закулисных моментов

"Крылья Советов" останутся на следующий сезон в первенстве РФПЛ, если не случится закулисных моментов, рассказал генеральный директор команды Виталий Шашков.

"Победа над "Анжи" очень важна, она нужна была ребятам в психологическом плане. Команда играет, футболисты стараются, но не хватало мелочей, а именно результата, и наконец, он случился. Впереди у нас важные матчи в плане турнирной борьбы - с "Арсеналом" и "Оренбургом", и выигрыш у махачкалинцев должен раскрепостить ребят.

Не стоит загадывать, какое место в итоге мы можем занять. Теперь нужно в каждой игре выкладываться по максимуму, как это было с "Анжи". А я уверен, что так и будет. Если не будет закулисных моментов, то все у нас должно получиться", - цитирует Шашкова ТАСС.
Теги: Шашков Крылья Советов
Сегодня, 18:48
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 20:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
уже договорился с кем надо?
Регистрация: 16.03.2010
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