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Виталий Шашков: "Крылья Советов" останутся в РФПЛ, если не будет закулисных моментов
"Крылья Советов" останутся на следующий сезон в первенстве РФПЛ, если не случится закулисных моментов, рассказал генеральный директор команды Виталий Шашков.
"Победа над "Анжи" очень важна, она нужна была ребятам в психологическом плане. Команда играет, футболисты стараются, но не хватало мелочей, а именно результата, и наконец, он случился. Впереди у нас важные матчи в плане турнирной борьбы - с "Арсеналом" и "Оренбургом", и выигрыш у махачкалинцев должен раскрепостить ребят.
Не стоит загадывать, какое место в итоге мы можем занять. Теперь нужно в каждой игре выкладываться по максимуму, как это было с "Анжи". А я уверен, что так и будет. Если не будет закулисных моментов, то все у нас должно получиться", - цитирует Шашкова ТАСС.
"Победа над "Анжи" очень важна, она нужна была ребятам в психологическом плане. Команда играет, футболисты стараются, но не хватало мелочей, а именно результата, и наконец, он случился. Впереди у нас важные матчи в плане турнирной борьбы - с "Арсеналом" и "Оренбургом", и выигрыш у махачкалинцев должен раскрепостить ребят.
Не стоит загадывать, какое место в итоге мы можем занять. Теперь нужно в каждой игре выкладываться по максимуму, как это было с "Анжи". А я уверен, что так и будет. Если не будет закулисных моментов, то все у нас должно получиться", - цитирует Шашкова ТАСС.
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