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"Урал" организует чартер до Сочи для болельщиков на финал Кубка России
"Урал" организует чартерный рейс из Екатеринбурга в Сочи для своих болельщиков 2 мая, в день финала Кубка России, сообщили ТАСС в пресс-службе "Урала".
"Чартер вылетит утром 2 мая из Екатеринбурга в Сочи и заберет болельщиков из Сочи поздно вечером после игры. Вместимость самолета около 150 мест, мы продаем билеты болельщикам по 12 тыс. рублей в обе стороны. Эти билеты заметно дешевле, чем предлагают "Уральские авиалинии" на свой рейс", - сказали в пресс-службе.
"Чартер вылетит утром 2 мая из Екатеринбурга в Сочи и заберет болельщиков из Сочи поздно вечером после игры. Вместимость самолета около 150 мест, мы продаем билеты болельщикам по 12 тыс. рублей в обе стороны. Эти билеты заметно дешевле, чем предлагают "Уральские авиалинии" на свой рейс", - сказали в пресс-службе.
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