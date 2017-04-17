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Дмитрий Гунько: благодаря Селихову "Спартак-2" сохранил ворота в неприкосновенности

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от домашнего матча ФНЛ с "Лучом-Энергией" (3:0).

"Мы сегодня старались максимально играть в атаку. У нас это получилось – забили два мяча и ещё имели моменты. К сожалению, в обороне действовали не так надёжно, как планировалось. "Луч" создал несколько опасных моментов, но благодаря хорошей игре Александра Селихова мы сохранили ворота в неприкосновенности.

Все ребята сыграли неплохо, в том числе и Нимели. К сожалению, ему не удалось реализовать те моменты, которые у него были. Но в целом Силванус справился со своей задачей", - цитирует Гунько "Чемпионат.сом".
Теги: Гунько Спартак-2 Луч-Энергия
Сегодня, 19:07
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