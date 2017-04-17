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Нобель Арустамян: "Зенит" может начать смотреть на свободных тренеров
Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян поделился мнением об игре "Зенита" в матче со "Спартаком" (1:2) в 23-м туре РФПЛ.
"Зенит" вчера предстал разными командами. Первые 20 минут питерцы вчистую проигрывали "Спартаку". А первые 30 минут второго тайма полностью переигрывал "Спартак". В целом допускаю, что "Зенит" может начать смотреть на свободные кандидатуры. Есть Слуцкий, который хочет поработать в Англии. А "Спартак" вчера доказал свое качество", - цитирует Арустамяна "Спорт FM".
"Зенит" вчера предстал разными командами. Первые 20 минут питерцы вчистую проигрывали "Спартаку". А первые 30 минут второго тайма полностью переигрывал "Спартак". В целом допускаю, что "Зенит" может начать смотреть на свободные кандидатуры. Есть Слуцкий, который хочет поработать в Англии. А "Спартак" вчера доказал свое качество", - цитирует Арустамяна "Спорт FM".
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