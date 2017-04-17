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Нобель Арустамян: "Зенит" может начать смотреть на свободных тренеров

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян поделился мнением об игре "Зенита" в матче со "Спартаком" (1:2) в 23-м туре РФПЛ.

"Зенит" вчера предстал разными командами. Первые 20 минут питерцы вчистую проигрывали "Спартаку". А первые 30 минут второго тайма полностью переигрывал "Спартак". В целом допускаю, что "Зенит" может начать смотреть на свободные кандидатуры. Есть Слуцкий, который хочет поработать в Англии. А "Спартак" вчера доказал свое качество", - цитирует Арустамяна "Спорт FM".
Теги: Арустамян Зенит
Сегодня, 21:27
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(3)
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 23:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
В целом допускаю, что "Зенит" может начать смотреть на свободные кандидатуры. Есть Слуцкий, который хочет поработать в Англии.

надеюсь в Питере еще кто то остался в здравом уме.
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Vinsat (Сегодня, 22:11) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Полностью за Слуцкого,хочу конкретно понимать чем живёт команда.А не через переводчика.


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 22:00) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
против тренера Слуцкого в ЦСКА или других клубах не чего не имею, удачи ему во всем, но в Зените его видеть не хочу!
Регистрация: 10.07.2009
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