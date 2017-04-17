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Наиль Измайлов: "Спартак" построил базу в Тушине и отдал ее в распоряжение ФИФА

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов рассказал, что строительство базы в Тушине завершено.

"Спартак" построил базу в Тушине и отдал ее в распоряжение ФИФА. Она полностью готова. Теперь ФИФА будет использовать базу на Кубке конфедераций и чемпионате мира", – приводит слова Измайлова "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак
Сегодня, 22:25
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