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Луиз Адриано сделал прическу, как у Вагнера Лав

Нападающий "Спартака" Луиз Адриано сделал новую прическу.

Бразилец заплел косички. Примечательно, что подобным стилем в премьер-лиге запомнился его соотечественник Вагнер Лав, выступавший за ЦСКА в период с 2004 по 2012 год и в 2013 году.

Луиз Адриано сделал прическу, как у Вагнера Лав

"Спорт-Экспресс"
Теги: Адриано Вагнер Лав
Сегодня, 22:31
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3
(2)
№3 Написал: narvaspy Narva,Эстляндская губерния России (Сегодня, 23:07) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вроде неплохой нап, но, видать, хрустальный, как Измайлов. Пора бы уже игрой себя выделять, а не причёской.
Регистрация: 14.03.2009
№2 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 23:01) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Травму лучше лечи. К коням чтоб был здоров.


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№1 Написал: Vinsat (Сегодня, 22:38) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Дак этож как у Тарасова..


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Регистрация: 17.04.2017
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