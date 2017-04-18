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"Галатасарай" предложил Луческу административную должность

Главный тренер "Зенита" может получить работу в "Галатасарае", сообщает Fotospor.

Турецкий клуб рассматривает румынского специалиста на должность генерального или спортивного директора.

Луческу готов прийти в стамбульский клуб вместе со своим сыном Рэзваном Луческу, который должен стать новым главным тренером "Галатасарая".
Теги: Луческу Зенит Галатасарай
Сегодня, 06:22
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№1 Написал: Almaz (Сегодня, 07:02) #
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Списали румынское чучело
Регистрация: 29.07.2015
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