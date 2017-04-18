"Галатасарай" предложил Луческу административную должность

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Вчера 22:48
Александр Бубнов: с таким составом "Динамо", думаю, будет в середине турнирной таблицы РФПЛ (3)
Александр Бубнов: с таким составом "Динамо", думаю, будет в середине турнирной таблицы РФПЛ (3)
Вчера 22:31
Луиз Адриано сделал прическу, как у Вагнера Лав (6)
Луиз Адриано сделал прическу, как у Вагнера Лав (6)
Вчера 22:09
ФИФА: cтадион в Санкт-Петербурге выглядит великолепно (14)
ФИФА: cтадион в Санкт-Петербурге выглядит великолепно (14)
Вчера 21:41
Маурисио: я очень рад быть частью "Спартака" (1)
Маурисио: я очень рад быть частью "Спартака" (1)
Вчера 21:19
Александр Бубнов: для меня Каррера лучше Слуцкого (14)
Александр Бубнов: для меня Каррера лучше Слуцкого (14)
Вчера 20:33
Агент: Ари точно не вернется в "Краснодар" (2)
Агент: Ари точно не вернется в "Краснодар" (2)
Вчера 20:28
Квинси Промес: ваша поддержка вчера была просто супер (3)
Квинси Промес: ваша поддержка вчера была просто супер (3)
Вчера 19:32
Матчи "Спартака" в этом сезоне посетили 500 тысяч зрителей (3)
Матчи "Спартака" в этом сезоне посетили 500 тысяч зрителей (3)
Вчера 19:13
11 персон 23-го тура: Промес или кто-то ещё? (6)
11 персон 23-го тура: Промес или кто-то ещё? (6)
Вчера 18:48
Виталий Шашков: "Крылья Советов" останутся в РФПЛ, если не будет закулисных моментов (2)
Виталий Шашков: "Крылья Советов" останутся в РФПЛ, если не будет закулисных моментов (2)
Вчера 18:26
Тренировочная база "Спартака" в Тушине сдана в эксплуатацию (4)
Тренировочная база "Спартака" в Тушине сдана в эксплуатацию (4)
Вчера 18:17
Николай Писарев: у "Спартака" намечается Лига чемпионов, поэтому надо удерживать Промеса (1)
Николай Писарев: у "Спартака" намечается Лига чемпионов, поэтому надо удерживать Промеса (1)
Вчера 18:05
В Саранске прошли обучение волонтеров КК-2017
В Саранске прошли обучение волонтеров КК-2017
Вчера 17:00
Гарет Бэйл не сыграет с "Баварией" (2)
Гарет Бэйл не сыграет с "Баварией" (2)
Вчера 16:47
Тренер вратарей юношеской сборной России был избит в Москве (1)
Тренер вратарей юношеской сборной России был избит в Москве (1)
Вчера 16:28
"Хоффенхайм" хочет приобрести Келечи Ихеаначо
"Хоффенхайм" хочет приобрести Келечи Ихеаначо
Вчера 15:59
"Тамбов" забил три мяча в ворота "Волгаря"
"Тамбов" забил три мяча в ворота "Волгаря"
"Галатасарай" предложил Луческу административную должность
Главный тренер "Зенита" может получить работу в "Галатасарае", сообщает Fotospor.
Турецкий клуб рассматривает румынского специалиста на должность генерального или спортивного директора.
Луческу готов прийти в стамбульский клуб вместе со своим сыном Рэзваном Луческу, который должен стать новым главным тренером "Галатасарая".
Турецкий клуб рассматривает румынского специалиста на должность генерального или спортивного директора.
Луческу готов прийти в стамбульский клуб вместе со своим сыном Рэзваном Луческу, который должен стать новым главным тренером "Галатасарая".
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