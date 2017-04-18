"Галатасарай" предложил Луческу административную должность

Главный тренер "Зенита" может получить работу в "Галатасарае", сообщает Fotospor.



Турецкий клуб рассматривает румынского специалиста на должность генерального или спортивного директора.



Луческу готов прийти в стамбульский клуб вместе со своим сыном Рэзваном Луческу, который должен стать новым главным тренером "Галатасарая".