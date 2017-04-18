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Марко Трабукки: не собирался обижать Луческу, к сравнению привела его неподвижность
Итальянский агент Марко Трабукки прокомментировал свои слова о главном тренере "Зенита" Мирче Луческу, которого он назвал чучелом.
"Я не собирался обижать Луческу. Но внимательно смотрел за его поведением по ходу матча и с большим удивлением увидел, как румын в течение 90 минут просто стоял и вообще не руководил своими футболистами, как будто они все правильно делали на поле. Его неподвижность и привела к такому сравнению.
И потом, предлагаю не делать акцент на словах, а смотреть профессионально и серьезно на суть проблемы. Луческу проиграл все. Ему дали лучшую команду страны, он же явно не оправдал доверия руководства «Зенита» ни в одном из турниров. У него все время кто-то виноват – русские футболисты, новички, московские арбитры, лига, соперники.
Зимой Луческу мог легко исправить ситуацию, поскольку у него есть щедрое руководство, которое предоставило карт-бланш на трансферном рынке, но в виде усиления тренер нашел себе Молло. Господин Луческу завалил тренерскую работу, создал плохой микроклимат внутри команды, испортил отношения с ведущими футболистами и сумел провалить трансферные операции.
Уйдет ли Луческу? Я не знаю. Но искренне желаю этого болельщикам, футболистам и руководителям «Зенита». Такой престижный клуб, имеющий высочайшую репутацию в Европе, просто не имеет права лишиться участия в Лиге чемпионов. Своей работой Луческу доказал, что не соответствует уровню предшественников – Адвоката, Спаллетти и даже уровню Виллаш-Боаша", - цитирует Трабукки "Спорт-Экспресс".
"Я не собирался обижать Луческу. Но внимательно смотрел за его поведением по ходу матча и с большим удивлением увидел, как румын в течение 90 минут просто стоял и вообще не руководил своими футболистами, как будто они все правильно делали на поле. Его неподвижность и привела к такому сравнению.
И потом, предлагаю не делать акцент на словах, а смотреть профессионально и серьезно на суть проблемы. Луческу проиграл все. Ему дали лучшую команду страны, он же явно не оправдал доверия руководства «Зенита» ни в одном из турниров. У него все время кто-то виноват – русские футболисты, новички, московские арбитры, лига, соперники.
Зимой Луческу мог легко исправить ситуацию, поскольку у него есть щедрое руководство, которое предоставило карт-бланш на трансферном рынке, но в виде усиления тренер нашел себе Молло. Господин Луческу завалил тренерскую работу, создал плохой микроклимат внутри команды, испортил отношения с ведущими футболистами и сумел провалить трансферные операции.
Уйдет ли Луческу? Я не знаю. Но искренне желаю этого болельщикам, футболистам и руководителям «Зенита». Такой престижный клуб, имеющий высочайшую репутацию в Европе, просто не имеет права лишиться участия в Лиге чемпионов. Своей работой Луческу доказал, что не соответствует уровню предшественников – Адвоката, Спаллетти и даже уровню Виллаш-Боаша", - цитирует Трабукки "Спорт-Экспресс".
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