Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Агент форварда сборной Эквадора подтвердил интерес "Рубина" к игроку

Агент форварда сборной Эквадора Жоао Рохаса Ролим Кармо сообщил, что его клиент действительно может перейти в "Рубин".

"Могу подтвердить, что Жоао Рохас действительно может перейти летом в "Рубин". Сейчас я жду официального предложения от казанского клуба. Рохас — быстрый техничный форвард, выступает за сборную Эквадору, это игрок очень хорошего уровня, думаю, не зря "Рубин" обратил на него внимание", - цитирует агента "Спорт день за днем".
Теги: Рубин
Сегодня, 16:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.