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Борис Игнатьев: игра сборной России будет страдать от Кокорина

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал слова рулевого национальной команды Станислава Черчесова, который раскритиковал нынешний уровень нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

"Трудно сказать, достиг ли Кокорин «потолка» в своем развитии или нет, только он один знает. Нет сомнений, что у него высокие потенциальные возможности. Но пока он действительно не показывает того, чего мы привыкли от него ждать. Мы же видели, что у него есть потенциал. Не могли же пропасть у него возможности. Другое дело, что у него сейчас не особо получается. Думаю, что Черчесов прав том плане, что на сегодняшний день Кокорин может, конечно, играть в сборной, но он не будет ей соответствовать. Команда будет страдать от того, что игрок стартового состава показывает такую игру", — цитирует Игнатьева "Спорт День за Днем".
Теги: Игнатьев Кокорин Сборная России
Сегодня, 16:07
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№8 Написал: Barmaley (Сегодня, 17:16) #
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Черчесов лично присутствовал на матче со Спартаком и наслаждался красотой таланта Какорина. А еще лучше он его узнал тренируя Динамо. Что Какорин, что Шатов постоянно тормозят атаку. Дошли до штрафной и все , дальше передача назад чаще всего защитнику. Атака веером была в моде в 70 годах прошлого века, а сейчас так уже никто не играет. Ну если только Барселона и Реал. Так там другие исполнители и скорость мышления и действий на несколько порядков выше, чем у этих талантов кальяна и шампанского. А вызов в сборную просто повышает трансферную стоимость звезды. Там смотрят на число игр за сборную. Поэтому они конечно могут разок блеснуть, для поднятия расценок. А чтобы постоянно так играть здоровья не хватает. А сейчас вообще трудные времена наступают. Там приезжают допинг-офицеры с пробирками, какая будет у звезд форма? Догадайтесь с одногшо раза. Игра Краснодар - Рубин показала: к середине второго тайма встали обе команды.
Регистрация: 17.04.2017
№7 Написал: Kostik (Сегодня, 17:12) #
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Игра страдает от сборной России)
Регистрация: 20.03.2008
№6 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 17:06) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Думаю Черчесов и не будет привлекать его в сборную.
Регистрация: 30.11.2015
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit47
Во во, и Зенит страдает. надеюсь в следующем матче эта подающая звезда или падающая, будет сидеть на скамейке.

Это вряд ли.Он сыграл все матчи в чемпе при Луческу.Видимо натурой дает за пропуск в состав,иных причин не видно.Те же Шатов и Молло игроки гораздо более полезные,но у Луческу свое видение.Нулевой в отборе Эрнани?Конечно на позицию Витселя,черепаха Нету?Конечно в старт,уставший Жулиано?Пусть пашет через боль без отдыха,Кержаков?А зачем он?Лучше выпустить Юсупова что бы отыграться)Луческу гений,мы просто его не понимаем,а Кокоша с четырьмя мячами топ игрок.Вон как лихо со Спартаком из игры выпал.Даже в девяностые команда в подобных матчах умирала,а так тактика епани на Дзюбу,он все сделает это топ-тактика Луческу.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№4 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 17:04) #
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online

Возможности с возрастом теряются и больше не восстанавливаются. Кокорин их потерял. Я думаю при хороших ногах, которые что-то пытаются делать, пустая голова не дает им играть. У Кокорина в любой ситуации следует неправильное решение
Регистрация: 23.09.2008
№3 Написал: casabl (Сегодня, 16:51) #
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На лавку и пускай кокоша страдает.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№2 Написал: vertel латвия (Сегодня, 16:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
Борис Игнатьев: игра сборной России будет страдать от Кокорина


Опять купили очередного "специалиста" для разоблачения Кокорина. Но главное даже не это, а чтобы сборная не пострадала от более достойных игроков, вызванных в сборную!!!
Регистрация: 13.11.2009
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 16:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
Во во, и Зенит страдает. надеюсь в следующем матче эта подающая звезда или падающая, будет сидеть на скамейке.
Регистрация: 17.05.2013
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