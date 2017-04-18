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Борис Игнатьев: игра сборной России будет страдать от Кокорина
Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал слова рулевого национальной команды Станислава Черчесова, который раскритиковал нынешний уровень нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
"Трудно сказать, достиг ли Кокорин «потолка» в своем развитии или нет, только он один знает. Нет сомнений, что у него высокие потенциальные возможности. Но пока он действительно не показывает того, чего мы привыкли от него ждать. Мы же видели, что у него есть потенциал. Не могли же пропасть у него возможности. Другое дело, что у него сейчас не особо получается. Думаю, что Черчесов прав том плане, что на сегодняшний день Кокорин может, конечно, играть в сборной, но он не будет ей соответствовать. Команда будет страдать от того, что игрок стартового состава показывает такую игру", — цитирует Игнатьева "Спорт День за Днем".
"Трудно сказать, достиг ли Кокорин «потолка» в своем развитии или нет, только он один знает. Нет сомнений, что у него высокие потенциальные возможности. Но пока он действительно не показывает того, чего мы привыкли от него ждать. Мы же видели, что у него есть потенциал. Не могли же пропасть у него возможности. Другое дело, что у него сейчас не особо получается. Думаю, что Черчесов прав том плане, что на сегодняшний день Кокорин может, конечно, играть в сборной, но он не будет ей соответствовать. Команда будет страдать от того, что игрок стартового состава показывает такую игру", — цитирует Игнатьева "Спорт День за Днем".
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