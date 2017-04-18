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ЦСКА продлил контракт с Иваном Олейниковым

Полузащитник молодёжной команды ЦСКА Иван Олейников продлил соглашение с клубом до окончания сезона-2019/20, информирует официальный сайт армейцев.

Олейников — выпускник ДЮСШ ПФК ЦСКА. В сезоне-2016/17 он сыграл за молодёжную команду 29 матчей и забил четыре гола, в том числе в ворота "Тоттенхэма" в Юношеской лиге УЕФА.

Все три зимних сбора Иван провёл с основной командой и вместе с рядом других молодых игроков тренируется под руководством Виктора Гончаренко на постоянной основе.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 17:25
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