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Георгий Габулов: я бы с радостью как можно быстрее вернулся в общую группу
Полузащитник "Оренбурга" Георгий Габулов рассказал, что тренируется по индивидуальной программе.
"Зимой мне пришлось сделать повторную операцию на мениске, из-за этого возникла пауза, за которую некоторые группы мышц ослабли. Сейчас важно заново привести мышцы в тонус. Тренируюсь пока по индивидуальной программе. Со здоровьем все более или менее нормально, но есть мелкие повреждения, которые появились в результате длительного перерыва и мешают начать работать по полной.
Я бы с радостью как можно быстрее вернулся в общую группу, если бы это зависело от меня. Но, наверное, это "побыстрее" где-то мешает мне. Бог даст, сыграю в этом сезоне. О новом контракте говорить рано, на эту тему пока даже не думал", - цитирует Габулова [leech=http://tass.ru]ТАСС[/leech.
"Зимой мне пришлось сделать повторную операцию на мениске, из-за этого возникла пауза, за которую некоторые группы мышц ослабли. Сейчас важно заново привести мышцы в тонус. Тренируюсь пока по индивидуальной программе. Со здоровьем все более или менее нормально, но есть мелкие повреждения, которые появились в результате длительного перерыва и мешают начать работать по полной.
Я бы с радостью как можно быстрее вернулся в общую группу, если бы это зависело от меня. Но, наверное, это "побыстрее" где-то мешает мне. Бог даст, сыграю в этом сезоне. О новом контракте говорить рано, на эту тему пока даже не думал", - цитирует Габулова [leech=http://tass.ru]ТАСС[/leech.
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