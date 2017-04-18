Георгий Габулов: я бы с радостью как можно быстрее вернулся в общую группу

Полузащитник "Оренбурга" Георгий Габулов рассказал, что тренируется по индивидуальной программе.



"Зимой мне пришлось сделать повторную операцию на мениске, из-за этого возникла пауза, за которую некоторые группы мышц ослабли. Сейчас важно заново привести мышцы в тонус. Тренируюсь пока по индивидуальной программе. Со здоровьем все более или менее нормально, но есть мелкие повреждения, которые появились в результате длительного перерыва и мешают начать работать по полной.



Я бы с радостью как можно быстрее вернулся в общую группу, если бы это зависело от меня. Но, наверное, это "побыстрее" где-то мешает мне. Бог даст, сыграю в этом сезоне. О новом контракте говорить рано, на эту тему пока даже не думал", - цитирует Габулова [leech=http://tass.ru]ТАСС[/leech.