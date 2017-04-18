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Гаджибеков и Милан Родич тренируются индивидуально
После победы над "Анжи" игроки "Крыльев Советов" получили один выходной день. В понедельник футболисты собрались на клубной базе и начали подготовку к матчу с казанским "Рубином".
В этом занятии принимали участие игроки, не сыгравшие в Махачкале. Сегодня после разминки в тренажерном зале команда провела полноценную двухчасовую тренировку на натуральном поле. В занятии в общей группе принимали участие все игроки, за исключением Али Гаджибекова и Милана Родича, занимающихся по индивидуальной программе.
ПФК "Крылья Советов"
В этом занятии принимали участие игроки, не сыгравшие в Махачкале. Сегодня после разминки в тренажерном зале команда провела полноценную двухчасовую тренировку на натуральном поле. В занятии в общей группе принимали участие все игроки, за исключением Али Гаджибекова и Милана Родича, занимающихся по индивидуальной программе.
ПФК "Крылья Советов"
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