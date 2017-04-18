Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Георгий Габулов может пропустить остаток сезона из-за травмы

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин сообщил, что повторная операция и небольшие повреждения могут не позволить полузащитнику Георгию Габулову сыграть в текущем сезоне.

"Мне сложно объяснить медицинские тонкости, но, думаю, в этом сезоне он не сыграет. Его контракт рассчитан до конца сезона, позже рассмотрим, будем ли мы продлевать отношения", - цитирует Столыпина ТАСС.
Теги: Габулов Столыпин Оренбург Габулов Г.
Сегодня, 19:43
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.