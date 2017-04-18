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Георгий Габулов может пропустить остаток сезона из-за травмы
Президент "Оренбурга" Василий Столыпин сообщил, что повторная операция и небольшие повреждения могут не позволить полузащитнику Георгию Габулову сыграть в текущем сезоне.
"Мне сложно объяснить медицинские тонкости, но, думаю, в этом сезоне он не сыграет. Его контракт рассчитан до конца сезона, позже рассмотрим, будем ли мы продлевать отношения", - цитирует Столыпина ТАСС.
"Мне сложно объяснить медицинские тонкости, но, думаю, в этом сезоне он не сыграет. Его контракт рассчитан до конца сезона, позже рассмотрим, будем ли мы продлевать отношения", - цитирует Столыпина ТАСС.
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