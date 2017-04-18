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Виталий Шашков: примем решение о выкупе арендованных футболистов в июне

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сообщил, что клуб примет решение о возможном выкупе арендованных футболистов в июне, по окончании срока арендных соглашений.

"По поводу арендованных футболистов тренерский совет будет принимать решение по окончании их аренды в июне. Они вернутся в свои клубы, после чего руководством будет принято решение о покупке или новом арендном соглашении", - цитирует Шашкова "Р-Спорт".
Теги: Шашков Крылья Советов
Сегодня, 20:05
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