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"Зенит" летом намерен приобрести центрального нападающего

"Зенит" в ближайшее трансферное окно намерен приобрести форварда, сообщает ФАН.

На сегодняшний момент, по словам источника, список кандидатов достаточно широкий: в шорт-листе значатся порядка 30 кандидатур, среди которых только четыре россиянина. Отмечается, что футболиста будут приобретать не для замены Артему Дзюбе или Александру Кержакову, чей контракт истекает летом, а в дополнение к уже имеющимся игрокам атаки.

Предполагается, что определенность по кандидатуре наступит после принятия решения о будущем главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу.
Теги: Зенит
Сегодня, 21:14
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26
(0)
№26 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:38) #
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online

К деревянному Юсупову возьмите деревянного Погребняка!
Регистрация: 11.04.2016
№25 Написал: Sandro-2003 Чебоксары (Сегодня, 22:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Халкусик! smirk
Регистрация: 31.08.2011
№24 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 22:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
А в защите у нас все ок?? Нужен избавляться от цыгана, Юсупова , кокорина , новосельцева , молло, гарсию.., + ломбертс уходит. Продлевать кержа и Данни и брать, 2 качественных защитников, нападающего и полузащитника!!!


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№23 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Black Fox
кто-там из бесплатных есть? Прудников разве что...

Да нашего любого возьми, с данными, из любого пацана можно Рэмбо сделать, не хочет никто.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№22 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
кто-там из бесплатных есть? Прудников разве что...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№21 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 22:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Погребняк joy
Первое. Свой
Второе. Возраст
Третье. Можно поднять денег на его з.п


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№20 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:55) #
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Прудников
Регистрация: 20.04.2016
№19 Написал: fd65 (Сегодня, 21:54) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Для полноты картины к Дзю и КоКо надо обязательно Пашу Дерево из Динамы взять,- у него контракт на уровне этих двух, так что картины не испортит.....
Регистрация: 3.12.2016
№18 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 21:53) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Мда. Луческу надо очень постараться, чтобы занять 2 место и выйти в ЛЧ. Иначе - неизбежная отставка.
Регистрация: 24.09.2013
№17 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 21:52) #
  • -2
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Тренера он там не желает приобрести нового?нет????
Регистрация: 3.02.2015
№16 Написал: Кристоф (Сегодня, 21:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Вечером 16-го, его Федун с Родионовым, пригласили в ресторан, об остальном можно только догадываться.

Сашка фантазирует)) Теперь Дзюба это ваш крест.
Кстати, вот честно не ожидал что ты переживешь эти выходные. С твоей больной психикой был большой шанс суицида. Я даже не знаю как к этому относиться - с одной стороны ты дебил, с другой ты меня развлекаешь.
Регистрация: 16.08.2008
№15 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 21:39) #
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Погребняка срочно, пока Бавария не перехватила. С Зю - убойная пара.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:38) #
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ajax101
А Дзюба что, уезжает в Китай?

Вечером 16-го, его Федун с Родионовым, пригласили в ресторан, об остальном можно только догадываться.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№13 Написал: fsamat97 (Сегодня, 21:38) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Рубин»
ajax101,
Да кому он там нужен? С учетом лимита, они на таких игроков квоту тратить не будут
Регистрация: 9.10.2016
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:36) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
Цитата: Blessing
Только не зеЛуиша, хватит нам и Эрнани, с которым расставаться надо.

а что с Эрнани не так?я то просто ваших игр не смотрел

Мало того что чёрный, так и по-футбольному вообще ни о чём, вообще.... Когда появляется новый футболист, всегда отмечаешь какое-то его хорошее качество, которого нет у других. Этот же, хуже любого нашего со скамейки, ну ноль, что называется, занимает место молодого.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№11 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 21:35) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
А Дзюба что, уезжает в Китай?
Регистрация: 14.04.2008
№10 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:31) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Бред, а не новость. Всё лето впереди, они только форварда планируют приобрести? Остальные позиции усиливать не будут?
Регистрация: 6.01.2006
№9 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:29) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Blessing
Только не зеЛуиша, хватит нам и Эрнани, с которым расставаться надо.

а что с Эрнани не так?я то просто ваших игр не смотрел


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:27) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Только не зеЛуиша, хватит нам и Эрнани, с которым расставаться надо.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:25) #
  • +1
  •  (5)

Временное отсутствие новостей...., рождает у прирожденных журналистов сенсации....))
Регистрация: 28.12.2015
№6 Написал: Распутин (Сегодня, 21:24) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: vitaliy1977
Цитата: Распутин
так голубые все гавно уже скупили... больше нетЮ..

Если цЫган останется, ещё найдут...

не ну там... румыны попрут.. в "европу"... на заработки...
Регистрация: 2.04.2017
№5 Написал: скальп (Сегодня, 21:23) #
  • -1
  •  (9)
online

Бухаров))
Регистрация: 24.12.2016
№4 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:22) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Без "фантазисты" под нападающими, который нам срочно нужен зачем еще нап? Кто его будет мячами кормить?
Регистрация: 19.03.2017
№3 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:21) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Распутин
так голубые все гавно уже скупили... больше нетЮ..

Если цЫган останется, ещё найдут...
Регистрация: 13.03.2012
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:18) #
  • 0
  •  (4)
online

Кокорин в Динамо возвращается!?
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: Распутин (Сегодня, 21:17) #
  • -4
  •  (12)
online

так голубые все гавно уже скупили... больше нетЮ..
Регистрация: 2.04.2017
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