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"Зенит" летом намерен приобрести центрального нападающего
"Зенит" в ближайшее трансферное окно намерен приобрести форварда, сообщает ФАН.
На сегодняшний момент, по словам источника, список кандидатов достаточно широкий: в шорт-листе значатся порядка 30 кандидатур, среди которых только четыре россиянина. Отмечается, что футболиста будут приобретать не для замены Артему Дзюбе или Александру Кержакову, чей контракт истекает летом, а в дополнение к уже имеющимся игрокам атаки.
Предполагается, что определенность по кандидатуре наступит после принятия решения о будущем главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу.
На сегодняшний момент, по словам источника, список кандидатов достаточно широкий: в шорт-листе значатся порядка 30 кандидатур, среди которых только четыре россиянина. Отмечается, что футболиста будут приобретать не для замены Артему Дзюбе или Александру Кержакову, чей контракт истекает летом, а в дополнение к уже имеющимся игрокам атаки.
Предполагается, что определенность по кандидатуре наступит после принятия решения о будущем главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу.
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