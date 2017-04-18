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Денис Глушаков: "Спартак" – это большая, огромная семья. Великое имя

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поздравил клуб и болельщиков с 95-летием.

"Хотелось бы поздравить клуб, болельщиков, игроков. "Спартак" – это большая, огромная семья. Великое имя. Счастливы играть в "Спартаке"! Клуб и база – это наш дом", - цитирует Глушакова "Матч ТВ".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 21:33
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24
(5)
№24 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:47) #
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online

Великое имя , гы. Только в местном болоте сто раз. Дотянитесь хоть раз до Зенита.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№23 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 22:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ржу не могу,свиньи жгут не по-детски....
Регистрация: 16.11.2014
№22 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Карейре и Лаврову спасибо скажите за свое чемпионство. Год назад та же семья сливала Кипру...

Каррера конечно молоток никто не спорит, Лаврова ты зря приплел. Отличная трансферная компания вот второй залог успеха, которая началась с покупки Промеса , потом Зе, из последних Фернандо с Зобниным, Самед, Адриано.
Регистрация: 2.02.2012
№21 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:27) #
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Голкипер «Спартака» Артём Ребров может подписать новый долгосрочный контракт с клубом.
Новое соглашение будет рассчитано до 2020 года, утверждают «Известия». При этом заработная плата футболиста будет сокращена на 30 процентов. Причиной такого решения может стать возраст 33-летнего Реброва. Сам футболист не возражает против того, чтобы завершить свою карьеру в московском клубе.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№20 Написал: 4 звезды (Сегодня, 22:25) #
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ВЕЛИКОЕ ИМЯ, СЧАСТЛИВЫ ИГРАТЬ В СПАРТАКЕ
Регистрация: 7.12.2016
№19 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:18) #
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Когда Вагнер Лав говорил про отцовские отношения с Гинером это вызывало истерику и глум от болельщиков Спартака. Но это ведь не такой случай, правда?
Очень бесит двуличие, просто выворачивает наизнанку...

Цитата: Распутин
Цитата: sanyapytilin
Карейре и Лаврову спасибо скажите за свое чемпионство. Год назад та же семья сливала Кипру...

деффка... да ты совсем там... в разнос пошла... там ещё дворкович был... не обкончайся...

Ты это своей деффке скажи, которая про оргазм только в книжках читала, кроме рвоты, такой узколобый как ты, ничего вызывать не может...

Цитата: maradona72
Цитата: sanyapytilin
Карейре и Лаврову спасибо скажите за свое чемпионство. Год назад та же семья сливала Кипру...

Может стоит спасибо сказать Кипру? Если бы не просер от Кипра, сейчас еще может быть Алень еще рулил, и тон твой сейчас совсем был бы другой по отношению к Спартаку.

У меня всегда один тон...что вижу, то пою...
И многих болельщиков Спартака, как и сам клуб, уважаю. За вашу историю, за прекрасные матчи, которые смотрел, когда малой был. За Черенкова, за Цымбаларя, за многих других....
Но когда такие как Глушаков, говорят о семье, мне как-то не по себе, Сергей.
Регистрация: 6.01.2006
№18 Написал: Распутин (Сегодня, 22:09) #
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: sanyapytilin
Карейре и Лаврову спасибо скажите за свое чемпионство. Год назад та же семья сливала Кипру...

деффка... да ты совсем там... в разнос пошла... там ещё дворкович был... не обкончайся...
Регистрация: 2.04.2017
№17 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:08) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кристоф
Цитата: sanyapytilin
Он уже 4 года в Спартаке... или только сейчас понял, какое чудо, Спартак, какая дружная и прекрасная семья, Спартак...

Очевидно до этого года построить такие отношение в команде не удавалось. При этом тренере удалось. Вот так вот сложилось.

Очевидно, что куда ветер, туда и....
Регистрация: 6.01.2006
№16 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 22:07) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кристоф
Вот так вот сложилось.

И так бывает.Всему свое время.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№15 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:06) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кристоф
Цитата: sanyapytilin
Ладно бы это воспитанник клуба сказал, но когда об этом говорят такие как Глушаков...смешно.

Если бы подобное о Цска сказал к примеру Игнашевич - тебе тоже было бы смешно. Мы бы тоже узнали что оказывается подобное позволяется говорить только воспитанникам ?

Если бы, да ка бы...конкретное что-то есть? Или так?
Серега 13 лет в ЦСКА, заслуженный человек.
А вы за лавочника милана глотку рвали, когда он еще и матча не сыграл. Достоинство нужно иметь, а не за каждого вшивого негра подмахивать.
Вам и Самедов родной, Дзюба вернется, будет родной)))) такие вы...что поделать. Семья)))
Регистрация: 6.01.2006
№14 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 22:05) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Капитан, пора уже пополнить сервант))
Бейтесь как войны Спартака..


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№13 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:02) #
  • +2
  •  (8)
online

Цитата: sanyapytilin
Карейре и Лаврову спасибо скажите за свое чемпионство. Год назад та же семья сливала Кипру...

Может стоит спасибо сказать Кипру? Если бы не просер от Кипра, сейчас еще может быть Алень еще рулил, и тон твой сейчас совсем был бы другой по отношению к Спартаку.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№12 Написал: Кристоф (Сегодня, 22:01) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Он уже 4 года в Спартаке... или только сейчас понял, какое чудо, Спартак, какая дружная и прекрасная семья, Спартак...

Очевидно до этого года построить такие отношение в команде не удавалось. При этом тренере удалось. Вот так вот сложилось.
Регистрация: 16.08.2008
№11 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:00) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Карейре и Лаврову спасибо скажите за свое чемпионство. Год назад та же семья сливала Кипру...
Регистрация: 6.01.2006
№10 Написал: Кристоф (Сегодня, 21:59) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Ладно бы это воспитанник клуба сказал, но когда об этом говорят такие как Глушаков...смешно.

Если бы подобное о Цска сказал к примеру Игнашевич - тебе тоже было бы смешно. Мы бы тоже узнали что оказывается подобное позволяется говорить только воспитанникам ?
Регистрация: 16.08.2008
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:57) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кристоф
Цитата: sanyapytilin
Где ваша семья 15 лет была?

Это Глушаков виноват что Спартак не мог чемпионом 15 лет стать?

Он уже 4 года в Спартаке... или только сейчас понял, какое чудо, Спартак, какая дружная и прекрасная семья, Спартак...

Цитата: m7rf_2
Цитата: sanyapytilin
Что же ты за эту семью при Аленичеве не умирал?
Перебор уже со Спартаком...прям семья...
Где вы все год назад были?
Где ваша семья 15 лет была?

Ишак, следи за своими ослятами.

Ты жене своей указывай, свинья
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: zemlanatolij Москва (Сегодня, 21:55) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Да он тоже самое и в Локомотиве пел!!!
Регистрация: 28.11.2010
№7 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:55) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ладно бы это воспитанник клуба сказал, но когда об этом говорят такие как Глушаков...смешно. А в Локо не семья была? Меньше пафоса, Денис.
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: Кристоф (Сегодня, 21:53) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Где ваша семья 15 лет была?

Это Глушаков виноват что Спартак не мог чемпионом 15 лет стать?
Регистрация: 16.08.2008
№5 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 21:52) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Что же ты за эту семью при Аленичеве не умирал?
Перебор уже со Спартаком...прям семья...
Где вы все год назад были?
Где ваша семья 15 лет была?

Ишак, следи за своими ослятами.
Регистрация: 11.06.2016
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:45) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Что же ты за эту семью при Аленичеве не умирал?
Перебор уже со Спартаком...прям семья...
Где вы все год назад были?
Где ваша семья 15 лет была?
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 21:45) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо, Капитан! С Праздником! Желаю только побед!!!


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№2 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 21:38) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Да и Ростельмашу(ныне Ростов)на днях 87 исполнится! Мог бы родному клубу помочь,при желании и завоёвывать трофеи!
Регистрация: 30.10.2011
№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:34) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
С праздником, Капитан!
Регистрация: 13.03.2012
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