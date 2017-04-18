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Одил Ахмедов: мне кажется, "Краснодару" нужен по-настоящему чемпионский тренер
Бывший полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов поделился мнением об игре краснодарского клуба в нынешнем сезоне.
"Команда недостаточно сильна психологически. Мне кажется, "Краснодару" нужен по-настоящему чемпионский тренер. Такой, который умеет поднять боевой дух команды после поражения и поддержать футболиста в сложной ситуации.
Как-то совсем туго с победами. Сам я не очень пристально слежу за играми команды, но знакомые говорят: получается не слишком хорошо. Этот "Краснодар" играет уже совсем в другой футбол, но команда, убежден, все еще держится на фундаменте, который заложил Кононов.
Что будет в следующем сезоне при Шалимове – большой вопрос. В любом случае желаю «Краснодару» только самого лучшего. Сергей Николаевич Галицкий очень много делает для российского футбола, он достоин того, чтобы его команда становилась чемпионом и выходила в финал Лиги Европы", - цитирует Ахмедова "Еженедельник Футбол".
"Команда недостаточно сильна психологически. Мне кажется, "Краснодару" нужен по-настоящему чемпионский тренер. Такой, который умеет поднять боевой дух команды после поражения и поддержать футболиста в сложной ситуации.
Как-то совсем туго с победами. Сам я не очень пристально слежу за играми команды, но знакомые говорят: получается не слишком хорошо. Этот "Краснодар" играет уже совсем в другой футбол, но команда, убежден, все еще держится на фундаменте, который заложил Кононов.
Что будет в следующем сезоне при Шалимове – большой вопрос. В любом случае желаю «Краснодару» только самого лучшего. Сергей Николаевич Галицкий очень много делает для российского футбола, он достоин того, чтобы его команда становилась чемпионом и выходила в финал Лиги Европы", - цитирует Ахмедова "Еженедельник Футбол".
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