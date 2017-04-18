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Илья Абаев на правах аренды перешел в "Краснодар"

Вратарь "Локомотива" Илья Абаев на правах аренды перебрался в "Краснодар", сообщает пресс-служба московского клуба.

Кубанский клуб взял футболиста в аренду до окончания сезона.

Голкипер в нынешнем сезоне провел за "Локомотив" один матч в чемпионате, отыграв все 90 минут во встрече с "Арсеналом" (1:1).
Теги: Локомотив Краснодар
Сегодня, 22:04
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№4 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 22:34) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: tiki
а смысл?
хотя может быть в Краснодаре наконец заметили то, что Крицюк сильно сдал и появилось очень много странных ошибок


Крицюк сломался и походу серьезно, вот и взяли Илью в аренду
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 22:24) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи Илья.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 22:22) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Какая разница где полировать скамейку??? Может цена этой скамейки выше или ему и вправду пообещали что то
Регистрация: 10.03.2012
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:08) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
а смысл?
хотя может быть в Краснодаре наконец заметили то, что Крицюк сильно сдал и появилось очень много странных ошибок


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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