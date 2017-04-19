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Дино Дзофф: Каррера является тренером сильнейшей команды в одном из сложнейших европейских чемпионатов

Знаменитый в прошлом итальянский вратарь Дино Дзофф считает, что главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера сделал правильный выбор, начав самостоятельную карьеру.

"Я не очень в курсе подробностей того, почему Каррера не поехал в "Челси" вместе с Конте, однако могу сказать, что в итоге Массимо сделал правильный выбор, начав сольную карьеру. Сейчас он является тренером сильнейшей команды в одном из сложнейших европейских чемпионатов. Важно, чтобы Массимо смог выиграть золотые медали - это поможет ему прогрессировать дальше.

В Италии не пишут больших статей об успехах Массимо, но я все равно слежу за ним. Такой учитель, как Конте, внес большой вклад в развитие Карреры. Очень хорошо, что он стал сразу показывать хорошие результаты, работая самостоятельно", - цитирует Дзоффа ТАСС.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 00:02
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№1 Написал: Vinsat (Сегодня, 00:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
Двойной бред .


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Регистрация: 17.04.2017
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