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Юрий Семин: надеемся, завтра Игнатьев приступит к занятиям в общей группе

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о состоянии полузащитника команды Владислава Игнатьева, который пропустил несколько матчей из-за травмы.

"Мы надеемся, что уже завтра, 19 апреля, Владислав Игнатьев приступит к занятиям в общей группе", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
Теги: Семин Игнатьев Локомотив
Сегодня, 01:29
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