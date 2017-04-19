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Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
"Эвертон" интересуется Федором Смоловым
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов привлек внимание "Эвертона", передает "Спорт-Экспресс".
Сообщается, что ливерпульский клуб ближайшим летом планирует продать основного нападающего команды Ромелу Лукаку в "Челси". И, не исключено, что место бельгийца займет 27-летний россиянин.
Сообщается, что ливерпульский клуб ближайшим летом планирует продать основного нападающего команды Ромелу Лукаку в "Челси". И, не исключено, что место бельгийца займет 27-летний россиянин.
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