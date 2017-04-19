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"Эвертон" интересуется Федором Смоловым

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов привлек внимание "Эвертона", передает "Спорт-Экспресс".

Сообщается, что ливерпульский клуб ближайшим летом планирует продать основного нападающего команды Ромелу Лукаку в "Челси". И, не исключено, что место бельгийца займет 27-летний россиянин.
Теги: Смолов Эвертон Краснодар Трансферы
Сегодня, 18:21
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12
(3)
№12 Написал: Бриг (Сегодня, 19:39) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Посмотрим осенью, где будет Смолов в Англии,в Турции али еще хде..Оно понятно, интрига в чемпионате умерла в прошлое воскресенье..борьба за второе-третье место большого интереса не вызывает..поэтому лучше нет темы , чем о переходах
Регистрация: 21.11.2016
№11 Написал: art83 (Сегодня, 19:34) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не заиграет он в Европе.Там совершенно другой уровень защиты особенно в Англии.
Регистрация: 17.09.2010
№10 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:30) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Может на третий раз и повезет, после Билла и Нияссе.
Ну, или людям просто нравится ная6ываться.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№9 Написал: andrej95602 (Сегодня, 19:25) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Краснодар»
tar-tas,
Цитата: tar-tas
Если наши победят, летом Федя в Спартаке будет.

Федя только два года как начал играть, а ты его опять в дерьмо вернуть хочешь
Регистрация: 14.04.2015
№8 Написал: anonymous (Сегодня, 19:23) #
  • -1
  •  (1)
online

им Билялетдинова мало было?
Регистрация: 8.01.2017
№7 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 19:10) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: tar-tas
Если наши победят, летом Федя в Спартаке будет.


да не будет его в Спартаке, успокойтесь вы уже, СНГ давал интервью и скзал что туда его не за какие деньги не продаст, просто из принципа...
Регистрация: 8.09.2008
№6 Написал: rash (Сегодня, 19:06) #
  • +1
  •  (1)

это было бы не плохо для всех
Регистрация: 5.02.2017
№5 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 19:02) #
  • -2
  •  (8)

Если наши победят, летом Федя в Спартаке будет.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№4 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 18:58) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Краснодар»
руки прочь от Смолова!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:54) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
ну ... это более реально


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:53) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Э,нет!
Он уже дал согласие Фенеру! wink


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№1 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 18:47) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Продать Лукаку за 120 и купить Смолова за 12.


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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
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