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Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Василий Уткин: мысль в игре "Спартака"? Я её не замечаю
Известный телекомментатор Василий Уткин считает, что московский "Спартак" ещё не стал чемпионом России.
"Есть ли мысль в игре "Спартака"? Возможно. Но лично я её не замечаю. Мне кажется, её там нет. Но надо отдать должное команде, честь ей и хвала. Лидерство "Спартака" характеризует текущий чемпионат России. К примеру, сейчас "Спартак" лидирует в чемпионате с тренером, которого изначально не собиралось нанимать. Вторым идёт "Зенит", который лишился двух своих главных игроков, а новые футболисты не сильнее Данни, трижды рвавшего крестообразные связки. На третьем месте находится ЦСКА, который только теряет игроков, а зимой ещё потерял и главного тренера. Поэтому в какой-то степени можно сказать, что чемпионат России сделал шаг назад. Но главное, что в этих условиях нужно победить, что и делает "Спартак". Хотя это пока не победа в РФПЛ для "Спартака". Да, ЦСКА и "Зенит" будут терять очки, но это уже их проблема", - цитирует Уткина sportfm.ru.
"Есть ли мысль в игре "Спартака"? Возможно. Но лично я её не замечаю. Мне кажется, её там нет. Но надо отдать должное команде, честь ей и хвала. Лидерство "Спартака" характеризует текущий чемпионат России. К примеру, сейчас "Спартак" лидирует в чемпионате с тренером, которого изначально не собиралось нанимать. Вторым идёт "Зенит", который лишился двух своих главных игроков, а новые футболисты не сильнее Данни, трижды рвавшего крестообразные связки. На третьем месте находится ЦСКА, который только теряет игроков, а зимой ещё потерял и главного тренера. Поэтому в какой-то степени можно сказать, что чемпионат России сделал шаг назад. Но главное, что в этих условиях нужно победить, что и делает "Спартак". Хотя это пока не победа в РФПЛ для "Спартака". Да, ЦСКА и "Зенит" будут терять очки, но это уже их проблема", - цитирует Уткина sportfm.ru.
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