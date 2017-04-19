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Василий Уткин: мысль в игре "Спартака"? Я её не замечаю

Известный телекомментатор Василий Уткин считает, что московский "Спартак" ещё не стал чемпионом России.

"Есть ли мысль в игре "Спартака"? Возможно. Но лично я её не замечаю. Мне кажется, её там нет. Но надо отдать должное команде, честь ей и хвала. Лидерство "Спартака" характеризует текущий чемпионат России. К примеру, сейчас "Спартак" лидирует в чемпионате с тренером, которого изначально не собиралось нанимать. Вторым идёт "Зенит", который лишился двух своих главных игроков, а новые футболисты не сильнее Данни, трижды рвавшего крестообразные связки. На третьем месте находится ЦСКА, который только теряет игроков, а зимой ещё потерял и главного тренера. Поэтому в какой-то степени можно сказать, что чемпионат России сделал шаг назад. Но главное, что в этих условиях нужно победить, что и делает "Спартак". Хотя это пока не победа в РФПЛ для "Спартака". Да, ЦСКА и "Зенит" будут терять очки, но это уже их проблема", - цитирует Уткина sportfm.ru.
Теги: Уткин Спартак
Сегодня, 21:34
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12
(6)
№12 Написал: anonymous (Сегодня, 22:40) #
  • +1
  •  (1)
online

ух как свиньи набросились на своего ярого фаната, как он поносил другие команды, так все свиньи были с ним солидарны
Регистрация: 8.01.2017
№11 Написал: Викторис (Сегодня, 22:37) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он бухой, второй зенит третий цска посмотри таблицу. Второй червь который буровит ерись
Регистрация: 8.04.2017
№10 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:32) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вася неплохо разговелся в Пасху
Регистрация: 2.08.2010
№9 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 22:23) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нет ,я не понимаю тупых минусовщиков ,которые как увидели ,что болею за Спартак -сразу минус.Хотя мне пох.В его анализе(в том числе и в больничном)все оправдания и зенита ,и цска,в их игре он видит мысль ,но что то помешало.А Спартаку ничего не мешало ,ни смена тренера,ни травмы,все бессмысленно бегали по полю и всех рвали,и дальше будут рвать безо всякой мысли!
Регистрация: 3.09.2016
№8 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 22:18) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Вася, как к нему не относись, все-таки профи, да, зажравшийся, да, считающий себя особенным, но профи. Спартак играет тактикой, за которую большинство спартачей ЦСКА глумили - высокий пресинг, а потом пни на негра. А негров впереди аж 3 уже. Как видим 15-летняя терапия сработала - красота игры уже не столь важна, важен стал результат.
Регистрация: 12.06.2016
№7 Написал: Хидя (Сегодня, 22:12) #
  • -3
  •  (5)
online

Вася всегда считал себя особенным..Поэтому он не должен замечать то, что видят другие..и это нормальная ситуация, когда имеешь дело с В Уткиным...
Регистрация: 13.03.2017
№6 Написал: rfgbnfy (Сегодня, 22:09) #
  • -2
  •  (8)

"Есть ли мысль в голове Уткина? Возможно. Но лично я её не замечаю. Мне кажется, её там нет.Но надо отдать должное, честь ему и хвала, такая точка зрения тоже имеет право на существование.
Регистрация: 25.07.2016
№5 Написал: redneck man Пермь (Сегодня, 22:05) #
  • +2
  •  (8)
online

Странно, конечно, но в данном случае, я пожалуй соглашусь с Васей
Регистрация: 31.08.2013
№4 Написал: Dragon (Сегодня, 22:02) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Ювентус»
ВАСИЛИЙ УТКИН: МЫСЛЬ В ИГРЕ "СПАРТАКА"? Я ЕЁ НЕ ЗАМЕЧАЮ

поэтому и тебя дилетанта никто не замечает на ТВ трансляциях
Регистрация: 28.02.2017
№3 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 21:45) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну с Утиными мозгами как можно что то заметить?
Регистрация: 3.09.2016
№2 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 21:45) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Эх, Вася-Вася, опять накидался? Хоть бы в таблицу глянул


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№1 Написал: vlees... (Сегодня, 21:36) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Утя опять бухим на радио пришел и даже не знает что голубое шапито идет на 3 месте
Регистрация: 15.04.2017
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