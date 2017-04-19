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Агент: руководство "Зенита" не ставило ультиматумов перед Луческу

Руководство санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" не ставило никаких ультиматумов перед главным тренером команды Мирчей Луческу. Об этом изданию Ziare заявил агент румынского тренера Аркадий Запорожану.

В воскресенье "Зенит" проиграл в Москве лидеру чемпионата России "Спартаку" (1:2), после чего отставание от первой строчки составило 11 очков.

"Руководство "Зенита" не ставило каких-либо ультиматумов Луческу, в клубе доверяют тренеру. Команда сейчас сосредоточена на попадании в Лигу чемпионов, однако и борьба за первое место еще не закончена. "Спартаку" предстоит сыграть с "Ростовом" и ЦСКА, в этих играх многое может определиться", - сказал Запорожану.

Агент подчеркнул, что у Луческу нет серьезных конфликтов с игроками "Зенита". "В России есть определенные люди, заинтересованные в распространении подобной информации. Да, внутри коллектива есть небольшая напряженность, но подобное происходит в любом виде спорта", - отметил он.

ТАСС
Теги: Зенит Луческу
Сегодня, 21:37
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(1)
№7 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
Цитата: vermis_64
Домой пистуйте. В Бухарест. Небольшая напряженность,плять у них!

Замути сбор средств на неустойку дедушке. Сколько там у Зины болел, 15 млн? Кинь клич, скиньтесь по 20-30 центов и дедушка с радостью попрощается с Газпромом.
Могу в личке номер карточки кинуть, куда средства переводить



Обойдешься. А неустоечку пусть те люди платят, которые и приглашали тренера. Почему болелы должны платить за косяки руководства? Не обеднеют чай.
Регистрация: 23.08.2016
№6 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 22:24) #
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online

Цитата: vermis_64
Домой пистуйте. В Бухарест. Небольшая напряженность,плять у них!

Замути сбор средств на неустойку дедушке. Сколько там у Зины болел, 15 млн? Кинь клич, скиньтесь по 20-30 центов и дедушка с радостью попрощается с Газпромом.
Могу в личке номер карточки кинуть, куда средства переводить
Регистрация: 10.10.2013
№5 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:04) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Сказали бы прямо, что не хотят деду неустойку выплачивать. Ждут, когда сам скопытится...
Регистрация: 13.03.2012
№4 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 22:02) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ох уж эти агентишки!
Регистрация: 5.04.2017
№3 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:00) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Вот и правильно. "Надо дедушке помочь!"
Регистрация: 13.03.2012
№2 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
Наверное большие отступные в контракте прописаны, платить не хочут
Регистрация: 19.03.2017
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:51) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Домой пистуйте. В Бухарест. Небольшая напряженность,плять у них!
Регистрация: 23.08.2016
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