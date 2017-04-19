Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
"Спартак" чемпион?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:45
Срок ввода в эксплуатацию стадионов ЧМ-2018 в Самаре и Калининграде перенесен на 2018-й год (4)
Срок ввода в эксплуатацию стадионов ЧМ-2018 в Самаре и Калининграде перенесен на 2018-й год (4)
17:19
Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Агент: руководство "Зенита" не ставило ультиматумов перед Луческу
Руководство санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" не ставило никаких ультиматумов перед главным тренером команды Мирчей Луческу. Об этом изданию Ziare заявил агент румынского тренера Аркадий Запорожану.
В воскресенье "Зенит" проиграл в Москве лидеру чемпионата России "Спартаку" (1:2), после чего отставание от первой строчки составило 11 очков.
"Руководство "Зенита" не ставило каких-либо ультиматумов Луческу, в клубе доверяют тренеру. Команда сейчас сосредоточена на попадании в Лигу чемпионов, однако и борьба за первое место еще не закончена. "Спартаку" предстоит сыграть с "Ростовом" и ЦСКА, в этих играх многое может определиться", - сказал Запорожану.
Агент подчеркнул, что у Луческу нет серьезных конфликтов с игроками "Зенита". "В России есть определенные люди, заинтересованные в распространении подобной информации. Да, внутри коллектива есть небольшая напряженность, но подобное происходит в любом виде спорта", - отметил он.
ТАСС
В воскресенье "Зенит" проиграл в Москве лидеру чемпионата России "Спартаку" (1:2), после чего отставание от первой строчки составило 11 очков.
"Руководство "Зенита" не ставило каких-либо ультиматумов Луческу, в клубе доверяют тренеру. Команда сейчас сосредоточена на попадании в Лигу чемпионов, однако и борьба за первое место еще не закончена. "Спартаку" предстоит сыграть с "Ростовом" и ЦСКА, в этих играх многое может определиться", - сказал Запорожану.
Агент подчеркнул, что у Луческу нет серьезных конфликтов с игроками "Зенита". "В России есть определенные люди, заинтересованные в распространении подобной информации. Да, внутри коллектива есть небольшая напряженность, но подобное происходит в любом виде спорта", - отметил он.
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.