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17:56
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
16:18
Рустам Саяхов: руководство "Рубина" с радостью восприняло инициативу, которую проявили игроки (2)
Рустам Саяхов: руководство "Рубина" с радостью восприняло инициативу, которую проявили игроки (2)
15:53
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (3)
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (3)
15:22
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (5)
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (5)
10:51
Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит (13)
Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит (13)
08:22
Массимилиано Аллегри: "Барселона" не смогла нам забить в обоих матчах, это что-то неслыханное (1)
Массимилиано Аллегри: "Барселона" не смогла нам забить в обоих матчах, это что-то неслыханное (1)
Азамат Засеев: чем команда сильнее, чем статуснее, тем на нее и настраиваться легче
Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев перед матчем 24-го тура чемпионата России с ЦСКА заявил, что ему легче играть с соперниками высокого класса.
"Физически нормально готовы, психологически посложнее, потому что после череды неудач, тем более дома не смогли обыграть московские клубы, хотя надеялись на большее. Мы знаем все свои ошибки, в чем-то удалось прибавить, над чем-то долго предстоит работать, что мы и делаем на тренировках. Понимаем, что ЦСКА, что действующий чемпион, тем интереснее такие игры, тем более на домашнем стадионе. В таких матчах важны не схемы, а желание, способность идти до конца. В эмоциональном плане легче играть с грандами нашего футбола. Чем команда сильнее, чем статуснее, тем на нее и настраиваться легче. Хотя в футболе нельзя так сравнивать. Такая психология у спортсменов: чем выше классом соперник, тем лучше будет настраиваться на него", - цитирует Засеева "Спорт-Экспресс".
"Физически нормально готовы, психологически посложнее, потому что после череды неудач, тем более дома не смогли обыграть московские клубы, хотя надеялись на большее. Мы знаем все свои ошибки, в чем-то удалось прибавить, над чем-то долго предстоит работать, что мы и делаем на тренировках. Понимаем, что ЦСКА, что действующий чемпион, тем интереснее такие игры, тем более на домашнем стадионе. В таких матчах важны не схемы, а желание, способность идти до конца. В эмоциональном плане легче играть с грандами нашего футбола. Чем команда сильнее, чем статуснее, тем на нее и настраиваться легче. Хотя в футболе нельзя так сравнивать. Такая психология у спортсменов: чем выше классом соперник, тем лучше будет настраиваться на него", - цитирует Засеева "Спорт-Экспресс".
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