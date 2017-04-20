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Азамат Засеев: чем команда сильнее, чем статуснее, тем на нее и настраиваться легче

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев перед матчем 24-го тура чемпионата России с ЦСКА заявил, что ему легче играть с соперниками высокого класса.

"Физически нормально готовы, психологически посложнее, потому что после череды неудач, тем более дома не смогли обыграть московские клубы, хотя надеялись на большее. Мы знаем все свои ошибки, в чем-то удалось прибавить, над чем-то долго предстоит работать, что мы и делаем на тренировках. Понимаем, что ЦСКА, что действующий чемпион, тем интереснее такие игры, тем более на домашнем стадионе. В таких матчах важны не схемы, а желание, способность идти до конца. В эмоциональном плане легче играть с грандами нашего футбола. Чем команда сильнее, чем статуснее, тем на нее и настраиваться легче. Хотя в футболе нельзя так сравнивать. Такая психология у спортсменов: чем выше классом соперник, тем лучше будет настраиваться на него", - цитирует Засеева "Спорт-Экспресс".
Теги: Засеев Уфа ЦСКА
Сегодня, 16:35
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