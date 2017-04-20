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Алан Дзагоев отправился в Уфу вместе с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев полетел вместе с командой в Уфу на матч 24-го тура чемпионата России с одноименной командой, сообщает пресс-служба ЦСКА.

Россиянин долгое время восстанавливался от повреждения мышцы задней поверхности бедра, которое получил находясь в расположении сборной России.
Теги: Дзагоев ЦСКА Уфа
Сегодня, 17:02
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