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17:56
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
16:18
Рустам Саяхов: руководство "Рубина" с радостью восприняло инициативу, которую проявили игроки (2)
Рустам Саяхов: руководство "Рубина" с радостью восприняло инициативу, которую проявили игроки (2)
15:53
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (3)
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (3)
15:22
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (5)
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (5)
10:51
Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит (13)
Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит (13)
08:22
Массимилиано Аллегри: "Барселона" не смогла нам забить в обоих матчах, это что-то неслыханное (1)
Массимилиано Аллегри: "Барселона" не смогла нам забить в обоих матчах, это что-то неслыханное (1)
Андрей Канчельскис: считаю, что Федор Смолов сможет покорить английскую Премьер-лигу
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил перспективы нападающего "Краснодара" Фёдора Смолова по переходу в английский чемпионат.
"Я считаю, что Федор Смолов сможет покорить английскую Премьер-лигу. "Эвертон" - неплохая команда, после которой можно идти и развиваться дальше. Англия отлично подходит под стиль Смолова. Лукаку вроде уйдёт в "Челси" летом, а Фёдор сможет занять его место. Я верю, что он будет забивать в Премьер-лиге. Самое главное, чтобы он сам этого хотел и понимал. У него сейчас хороший уровень игры, а "Эвертон" сильный клуб. Уверен, что болельщики его примут хорошо", - цитирует Канчельскиса "Чемпионат.сом".
"Я считаю, что Федор Смолов сможет покорить английскую Премьер-лигу. "Эвертон" - неплохая команда, после которой можно идти и развиваться дальше. Англия отлично подходит под стиль Смолова. Лукаку вроде уйдёт в "Челси" летом, а Фёдор сможет занять его место. Я верю, что он будет забивать в Премьер-лиге. Самое главное, чтобы он сам этого хотел и понимал. У него сейчас хороший уровень игры, а "Эвертон" сильный клуб. Уверен, что болельщики его примут хорошо", - цитирует Канчельскиса "Чемпионат.сом".
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