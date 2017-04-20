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Андрей Канчельскис: считаю, что Федор Смолов сможет покорить английскую Премьер-лигу

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил перспективы нападающего "Краснодара" Фёдора Смолова по переходу в английский чемпионат.

"Я считаю, что Федор Смолов сможет покорить английскую Премьер-лигу. "Эвертон" - неплохая команда, после которой можно идти и развиваться дальше. Англия отлично подходит под стиль Смолова. Лукаку вроде уйдёт в "Челси" летом, а Фёдор сможет занять его место. Я верю, что он будет забивать в Премьер-лиге. Самое главное, чтобы он сам этого хотел и понимал. У него сейчас хороший уровень игры, а "Эвертон" сильный клуб. Уверен, что болельщики его примут хорошо", - цитирует Канчельскиса "Чемпионат.сом".
Теги: Канчельскис Смолов Эвертон
Сегодня, 18:27
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