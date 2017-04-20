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Федору Кудряшову вправили нос и сделали защитную маску

Защитнику "Ростова" Фёдору Кудряшову вправили нос и сделали специальную защитную маску в преддверии домашнего матча 24-го тура РФПЛ со "Спартаком", который состоится 22 апреля.

"Фёдору Кудряшову вправили нос и сделали маску. Будет он играть в матче со "Спартаком" или нет, узнаем в субботу", - цитирует пресс-атташе "Ростова" Ивана Бодылевского "Чемпионат.сом".
Теги: Кудряшов Ростов
Сегодня, 20:40
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