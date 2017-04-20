Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Спартак" чемпион?
Показать все опросы

Новости партнеров

Паулу Барбоза: Измайлов хотел бы вернуться в "Локомотив" и сыграть на ЧМ-2018

Агент бывшего полузащитника сборной России Марата Измайлова Паулу Барбоза заявил, что футболист рассчитывает вернуться в национальную команду и сыграть на чемпионате мира-2018.

"Измайлов имеет право на мечту и на цель, которая реальна. Он бы хотел сыграть на ЧМ-2018. И он будет работать, чтобы осуществить эту цель. Вернуться в "Локомотив"? Это было бы идеально. Он бы хотел. Мы не знаем, что будет дальше в "Локо". Это главный для него клуб, а Палыч – главный в его жизни тренер", - цитирует Барбозу "Спорт-Экспресс".
Теги: Измайлов
Вчера, 23:03
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.