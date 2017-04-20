Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Спартак" чемпион?
Показать все опросы

Новости партнеров

Тимур Арсланбеков до конца сезона не будет судить в Премьер-лиге

Тимур Арсланбеков до конца сезона не будет назначаться на матчи чемпионата России в качестве главного арбитра, сообщает "Спорт-Экспресс".

Судья наказан за то, что не доложил об инциденте, произошедшем после матча 29-го тура первенства России "Факел" – "Кубань". Рефери не указал в рапорте, что его нецензурно обругали. Кроме того, контрольно-квалификационная комиссия РФС признала, что в той игре Арсланбеков ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля.
Вчера, 23:29
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:49) #
  • 0
  •  (2)

Удод


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.