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"Зенит" опубликовал видео первой минуты тренировки на новом стадионе

20 апреля футболисты "Зенита" провели первую тренировку на газоне нового стадиона.

На официальном YouTube канале питерского клуба появилось видео первой минуты занятия на новой арене. В 24-м туре чемпионата России "Зенит" примет на этом стадионе "Урал".

Теги: Зенит
Вчера, 23:41
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№2 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Жаль, что не выходит на это поле Халк.
Жаль, что не Спалетти смотрит на эти трибуны, а этот непонятный гражданин без мысли и идеи во взгляде.
Команды нет у города. Уровень....в общем не уровень. Расчитывать на какую-то борьбу с европейскими клубами с таким составом и тренером, не приходится.
Может быть , когда поймут, что с таким футболом, стадион будет полупустой, экономическая составляющая сделает своё дело и что-то поменяется в этой команде.

P.S. Даже видео снять не могут нормальное....что это вообще? Зачем ЭТО выкладывать??


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№1 Написал: AnalyzeThis (Вчера, 23:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вышли, как пленные из под Осташково, особенно Жирков.
— Жалкое зрелище, душераздирающее зрелище...
Регистрация: 26.09.2015
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