"Зенит" опубликовал видео первой минуты тренировки на новом стадионе

20 апреля футболисты "Зенита" провели первую тренировку на газоне нового стадиона.



На официальном YouTube канале питерского клуба появилось видео первой минуты занятия на новой арене. В 24-м туре чемпионата России "Зенит" примет на этом стадионе "Урал".



