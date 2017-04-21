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Станислав Черчесов: рад, что "Спартак" в шаге от чемпионства

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал лидерство "Спартака" в чемпионате России.

"Рад ли я тому, что "Спартак", которому отдал много лет, в шаге от чемпионства? Естественно, я рад. Другое дело, что я не могу радоваться, как болельщик. Каждый по-своему радуется. Кстати, "Спартаку" исполнилось 95 лет, и я действительно жду, что всё-таки этот шаг команда сделает и к юбилею клуба будет ещё одна чемпионская медаль", — цитирует Черчесова "Комсомольская Правда".
Теги: Черчесов Спартак
Сегодня, 06:04
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