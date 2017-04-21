Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Спартак" чемпион?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сергей Божин: игроки "Рубина" будут биться за свой клуб, а мы будем за свой

Защитник "Крыльев Советов" Сергей Божин поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России против "Рубина".

"Хорошо играли в последних матчах: и с ЦСКА, с "Амкаром". Ошибки в обороне мешали довести матч до победы или ничьей. Но мы стремились к победе и выиграли в матче с "Анжи". "Рубин" – хорошая команда и не знаю, в чём у них дело, что они так играют. Это, безусловно, профессионалы, которые будут биться за свой клуб, а мы будем за свой. Это дерби и тут неважно состояние команд, где они находятся", - цитирует Божина официальный сайт "Крыльев".
Теги: Рубин Крылья Советов
Сегодня, 06:16
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.