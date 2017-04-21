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Игроки скандального матча студенческой лиги дисквалифицированы в сумме на 93 матча
Игроки скандального матча Национальной студенческой футбольной лиги (НФСЛ) между командами Уральского федерального университета (УрФУ) и Чеченского государственного университета (ЧГУ) получили суммарно 93 матча дисквалификации, сообщается на официальном сайте НФСЛ.
По итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета НФСЛ были приняты решения дисквалифицировать игроков команды ЧГУ Валида Лорсаева на 10 матчей, Арби Давлитгереева на 7 матчей, Магомед-Эми Шапиева на 9 матчей, Артура Губчикаева на 9 матчей, Докку Саламова на 7 матчей, Ахмеда Абубакарова на 7 матчей, Усмана Хасанова на 7 матчей, Арби Салихова на 7 матчей, Зелимхана Лабазанова на 6 матчей, Саид-Магомеда Сулейманова на 6 матчей.
Футболисты команды УрФУ Роман Шалин, Александр Тарасов и Артемий Дорожинский получили шестиматчевые дисквалификации.
Кроме того, за недисциплинированное поведение игроков обеих команд, повлекшее прекращение матча, КДК НФСЛ принял решение аннулировать результат игры и присудить поражение обеим командам со счетом 0:3. Также ЧГУ выплатит штраф в размере 30 тысяч рублей, а УрФУ - 9 тысяч рублей.
Р-Спорт
По итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета НФСЛ были приняты решения дисквалифицировать игроков команды ЧГУ Валида Лорсаева на 10 матчей, Арби Давлитгереева на 7 матчей, Магомед-Эми Шапиева на 9 матчей, Артура Губчикаева на 9 матчей, Докку Саламова на 7 матчей, Ахмеда Абубакарова на 7 матчей, Усмана Хасанова на 7 матчей, Арби Салихова на 7 матчей, Зелимхана Лабазанова на 6 матчей, Саид-Магомеда Сулейманова на 6 матчей.
Футболисты команды УрФУ Роман Шалин, Александр Тарасов и Артемий Дорожинский получили шестиматчевые дисквалификации.
Кроме того, за недисциплинированное поведение игроков обеих команд, повлекшее прекращение матча, КДК НФСЛ принял решение аннулировать результат игры и присудить поражение обеим командам со счетом 0:3. Также ЧГУ выплатит штраф в размере 30 тысяч рублей, а УрФУ - 9 тысяч рублей.
Р-Спорт
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